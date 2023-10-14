Atrapan a “El Pozoles”, presunto líder de célula de la Unión Tepito

Brayan Mauricio, alias “El Pozoles”, presunto líder de una facción de la Unión Tepito, fue detenido por policías de la Ciudad de México. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) está vinculado a delitos como homicidio, cobro de piso y extorsión a comerciantes de la zona Centro, venta y distribución de droga, entre otros ilícitos.

La dependencia lo señala como probable responsable del homicidio de la modelo venezolana Kenny Mireya Finol, que fue hallada sin vida en 2018.

Arrestan a Brayan Mauricio, alias “El Pozoles”, presunto líder de una facción de la #UniónTepito, vinculado a delitos como homicidio, cobro de piso y extorsión a comerciantes de la zona Centro, venta y distribución de droga. Es señalado por el homicidio de la modelo… pic.twitter.com/qbph7AwxdH — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2023

"El Pozoles" pertenece a facción de "El Betito", jefe de la Unión Tepíto

De acuerdo con las labores de inteligencia, “El Pozoles” presuntamente forma parte de la célula que opera para David García Hernández, alias "El Pistache", considerado como mano derecha de "El Betito", todos integrantes de la Unión Tepito"

Brayan Mauricio, alias “El Pozoles”, fue detenido junto con una mujer venezolana, en la calle Tonalá, de la colonia Roma Norte, de la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de 271 dosis de aparente marihuana, cocaína y crystal, un arma de fuego corta, dinero en efectivo y una camioneta con placas de circulación del estado de Morelos.

¿Cuánta droga tenía "El Pozoles" en su poder al ser detenido?

De acuerdo con el parte policiaco de la detención, la pareja tenía en su poder 98 dosis de aparente marihuana y un cuadro confeccionado en cinta color café de la misma hierba.

Además, “hallaron 93 envoltorios de papel azul con una sustancia sólida parecida a la cocaína, una bolsa con el mismo material, 80 bolsitas y un paquete con lo que pudiera ser la droga conocida como crystal; un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, dinero en efectivo y un teléfono celular”, detalló.

Los policías detuvieron al sujeto considerado como uno de los generadores de violencia en la Ciudad de México, de 31 años de edad, quien junto con la venezolana de 30 años, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público quien definirá su situación jurídica por delitos contra la salud y continuará con las investigaciones del caso.

Presunto líder de la Unión Tepito tiene 5 carpetas de investigación

La SSC informó en un comunicado que resultado de un cruce de información, se supo que “El Pozoles” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por Delitos contra la salud en el año 2019. y está vinculado con cinco carpetas de investigación por lesiones por arma de fuego, violencia familiar, robo, lesiones dolosas y usurpación de identidad.

“Además, de acuerdo con las indagatorias, el detenido es líder de un grupo delictivo que opera en la zona Centro de la Ciudad, dedicado a los delitos de extorsión, cobro de piso, homicidio, venta y distribución de droga y robo en distintas modalidades”, destacó la dependencia.

En el año 2019 fue detenido por autoridades del Estado de México, al estar posiblemente relacionado con el homicidio de una mujer, ciudadana venezolana, ocurrido en el 2018, aunque no se informó porque quedó en libertad.



