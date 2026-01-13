“Los Fer": Cae el líder de la banda que aterroriza a dueños de autos en Edomex; así operaban

Las autoridades del Estado de México (Edomex) dieron con un elemento importante contra el robo de autos en la entidad. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Fernando “N”, identificado como el líder de la banda criminal “Los Fer”, catalogada como un objetivo prioritario por su alto nivel de violencia.

La detención de este sujeto, realizada este 12 de enero de 2026, representa un avance significativo en la estrategia de seguridad estatal, ya que su organización delictiva mantenía asolados a los automovilistas en tres de los municipios más importantes del Valle de Toluca y la zona conurbada: Toluca, Tlalnepantla y Naucalpan.

Modus Operandi de "Los Fer": "Cazaban" a sus víctimas en el Edomex

De acuerdo con las investigaciones, "Los Fer" no operaban al azar. El caso que llevó a la captura de su líder ocurrió el pasado 4 de enero de 2026 en el municipio de Naucalpan.

El modus operandi quedó al descubierto: Fernando “N”, acompañado de otros dos sujetos, actuando en "manada", interceptó a una víctima justo cuando esta descendía de su vehículo para bajar algunas pertenencias. Aprovechando el momento de distracción, los delincuentes amenazaron al conductor con un arma de fuego, lo despojaron de la unidad y huyeron con rumbo desconocido.

La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Fernando “N”, quien es considerado líder de la banda de “Los Fer”, por su probable intervención en el delito de robo de vehículo con violencia.

Este sujeto estaba considerado como un objetivo prioritario… pic.twitter.com/kgVeisAqWO — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 13, 2026

Por robo de autos: Fernando "N" podría pasar 30 años en prisión

Tras las labores de inteligencia de campo y gabinete, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicar y detener al cabecilla. Fernando “N” fue ingresado inmediatamente al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de la Autoridad Judicial.

La Fiscalía advirtió que, de ser hallado culpable, el imputado podría enfrentar una pena de hasta 30 años de prisión por el delito de robo de vehículo con violencia.

Denuncia si fuiste víctima de robo en el Edomex

Las autoridades sospechan que esta banda está relacionada con múltiples robos en la zona. Si reconoces a este sujeto o fuiste víctima de "Los Fer", la FGJEM pone a disposición el correo cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el teléfono 800 7028770 y la aplicación móvil FGJEdomex para realizar denuncias anónimas.