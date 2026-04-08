Justicia en Oaxaca: Detienen a tres por homicidio de familia en Juchitán de Zaragoza

El pasado 27 de marzo de 2026, un grupo de sujetos armados le arrebató la vida a una familia en la comunidad de La Venta en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. A 11 días del cruel homicidio, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de quienes serían los presuntos responsables, a quienes además, se les vincula con otros delitos de alto impacto.

Una agresión que enlutó al Istmo

El 27 de marzo, una familia conformada por una pareja y su pequeña hija de apenas seis años, se trasladaba de forma habitual a bordo de su vehículo por la comunidad de La Venta, perteneciente al municipio de Juchitán de Zaragoza, cuando fueron interceptados y atacados a balazos. Las severas lesiones causadas por la agresión provocaron que los tres murieran en el lugar.

A casi dos semanas del homicidio de la familia, las labores de inteligencia criminal rindieron frutos. La Fiscalía Estatal coordinó un despliegue operativo en el que intervinieron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía de Oaxaca.

#Boletín 2,348.- Detienen a tres personas por homicidio de una pareja y su hija cometido en el Istmo de Tehuantepec



Oaxaca de Juárez, Oax., a 08 de abril de 2026.- Resultado de trabajos de inteligencia criminal, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en coordinación… pic.twitter.com/XyhHNFOSss — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) April 8, 2026

Las fuerzas de seguridad ubicaron su objetivo en la colonia Lorenza Santiago, en Juchitán de Zaragoza. Allí lograron aprehender a tres individuos identificados por las iniciales J.S.O., A.E.T. y B.O.M.. Durante el aseguramiento, también les incautaron dos vehículos que al parecer eran utilizados por este grupo para traslados ilícitos.

Más allá de la tragedia: el desmantelamiento de una red criminal

La captura de estos sujetos también destapó su probable pertenencia a una estructura delictiva de mayor alcance. Las indagatorias revelan que los detenidos operaban una red en la zona del Istmo de Tehuantepec, y su aprehensión por este multihomicidio es solo la punta del iceberg.

Las autoridades informaron que también están vinculados con un abanico de delitos de alto impacto, como lo son el tráfico de drogas, extorsión, asociación delictuosa, portación ilegal de armas de fuego y sicariato.