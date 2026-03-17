Terror en kínder: Asesinan a padre de familia durante festival de la primavera en Juchitán, Oaxaca

Asesinan a padre de familia dentro de un kínder en Juchitán, Oaxaca, la mañana de este martes 17 de marzo. La víctima es Julio César Pineda, integrante del Sindicato Libertad, fue atacado mientras se realizaba un festival de primavera.

El ataque ocurrió frente a niñas, niños, madres, padres de familia, así como su esposa e hijo, lo que desató momentos de pánico, crisis nerviosas y profunda indignación entre quienes presenciaron la escena.

De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados ingresaron al plantel educativo y dispararon directamente contra el también representante de la colonia 21 de junio, sin importar que se trataba de un evento escolar.

¿Qué pasó en el preescolar de Juchitán donde asesinaron a un hombre?

Los hechos ocurrieron dentro del kínder “Luz María Serradel”, en esta ciudad del Istmo de Tehuantepec, donde se celebraba un festival con motivo de la primavera.

Testigos relataron que todo transcurría con normalidad hasta que se escucharon detonaciones de arma de fuego. En cuestión de segundos, el evento se convirtió en caos: madres y padres intentaban proteger a sus hijos mientras otros buscaban salir del lugar.

Tras el ataque, elementos de seguridad arribaron al sitio, acordonaron la zona e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer este homicidio. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas.

Indignación por asesinato en escuela de Oaxaca

El asesinato generó una fuerte reacción entre la comunidad educativa y autoridades. Madres y padres de familia expresaron su preocupación por el nivel de violencia que ya alcanza incluso a espacios destinados a la infancia.

El director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Emilio Montero Pérez, condenó enérgicamente lo ocurrido y lanzó un mensaje contundente: "Debemos hacer un esfuerzo extraordinario para detener la descomposición social que hoy nos lastima".

Además, calificó el crimen como un hecho “absolutamente condenable” y advirtió sobre la necesidad urgente de frenar la violencia que afecta a la sociedad y pone en riesgo a estudiantes.

También hizo un llamado a autoridades, docentes y familias a trabajar de manera conjunta para reforzar la seguridad en entornos escolares y evitar que hechos así se repitan.

Sindicato Libertad lamenta asesinato de Julio César Pineda

Por su parte, integrantes del Sindicato Libertad y la Confederación Libertad de Trabajadores de México lamentaron la muerte de Julio César Pineda, a quien describieron como un líder comprometido con la defensa de los trabajadores.

A través de un mensaje, señalaron que no solo perdieron a un compañero, sino a un pilar dentro de su organización, destacando su compromiso, solidaridad y calidad humana.

El crimen ocurre en un contexto de creciente violencia en la región del Istmo, donde distintos sectores han advertido sobre la necesidad de reforzar la seguridad y atender las causas de fondo.