Tres policías municipales de Cuautlancingo, Puebla, fueron detenidos la madrugada de este 23 de noviembre de 2026, de acuerdo con la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt.

¿Qué motivó el operativo contra policías municipales en Cuautlancingo?

El operativo fue realizado por integrantes de seguridad federal, estatal y municipal en los cuarteles de la policía municipal. Los agentes detenidos, una mujer y dos hombres, quedaron aprehendidos por una presunta vinculación con grupos de la delincuencia.

Investigación por delitos como secuestro y robo de mercancía y vehículos

La fiscal Pastor Betancourt aseguró que desde hace cuatro meses comenzaron las investigaciones respectivas, después de que el gobierno federal les informara sobre un foco rojo en dicho municipio sobre delitos como secuestro, así como de robo de mercancía y vehículos.

La postura del gobierno municipal de Cuautlancingo tras la detención de los agentes

Por su parte, el Gobierno Municipal de Cuautlancingo emitió un comunicado y aseguró que ningún servidor público está por encima de la ley. Agregó que siempre han mostrado disposición para colaborar con las autoridades competentes, tras la detención de estos tres policías municipales.

“En Cuautlancingo no hay espacio para conductas que vulneren la ley ni para actos que comprometan la seguridad y la confianza de la ciudadanía. Ningún servidor público está por encima de la ley. Si algún integrante de la corporación resulta responsable de conductas ilícitas, deberá responder ante las instancias correspondientes”, mencionó el gobierno municipal en su perfil oficial de Facebook.