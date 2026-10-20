“No querían decirme qué pasó": Niña de 8 años sufre fracturas tras caer a registro dentro de su escuela en Puebla

Bárbara, una niña de 8 años, sufrió la fractura de dos vértebras tras caer a un registro de aproximadamente dos metros de profundidad fuera de su salón de clases, en el Colegio Humboldt de Cuautlancingo, Puebla. El accidente ocurrió el 14 de mayo de 2026 y, según su madre, Mariel Tapia, el registro no estaba bien cerrado.

¿Qué pasó en el Colegio Humboldt de Puebla?

La menor permaneció dos meses en cama y sin poder moverse debido a las lesiones. Su madre aseguró que Protección Civil municipal acudió al lugar y confirmó que el registro donde cayó la niña no contaba con señalización.

Además, señaló que, después de la caída, trabajadores de la institución movilizaron a la pequeña sin contar con capacitación para ese tipo de emergencias. Por estos hechos, afirmó que a la escuela sólo le impusieron una multa.

¡EXIGE RESPUESTAS Y JUSTICIA PARA SU HIJA! 🔴 A cinco meses de que su hija sufriera fracturas en dos vértebras en el Colegio Humboldt, una madre denuncia que la SEP de Puebla, encabezada por Manuel Viveros Narciso (@ManuelVive_), secretario de Educación, le negó apoyo.



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La denuncia de la madre tras la caída de su hija en el Colegio Humboldt de Puebla

Mariel Tapia denunció que, al momento del accidente, el colegio no le proporcionó información clara ni le permitió comunicarse con su hija. También aseguró que la institución no había llamado a una ambulancia antes de que ella llegara al plantel.

“Esto pasó dentro del colegio Humboldt en las instalaciones del colegio. Ellos no querían darme la información. Cuando ellos me llaman, ni siquiera querían decirme qué era lo que había pasado, no me querían comunicar con mi hija”, declaró la madre a Azteca Noticias.

A cinco meses del accidente, Tapia afirmó que el Colegio Humboldt no quiere hacerse responsable de los gastos médicos de su hija y que solo ha cubierto reembolsos parciales. Explicó que la póliza escolar cubre 150 mil pesos, que se extendió un año más bajo la misma cantidad. Sin embargo, consideró que ese monto no es suficiente, pues estimó que los gastos durante los próximos seis años superarían medio millón de pesos entre consultas y terapias.

Respuesta oficial del Colegio Humboldt ante el accidente

El Colegio Humboldt informó, mediante un comunicado, que atendió de inmediato a la menor tras el incidente, activó los protocolos de emergencia y la trasladó al hospital. La institución aseguró que los gastos médicos están cubiertos por el seguro escolar y que implementó medidas correctivas en el área donde ocurrió el accidente.

Falta de apoyo de las autoridades de Puebla en el caso

Mariel Tapia informó que solicitó apoyo a la Secretaría de Educación de Puebla, encabezada por Manuel Viveros Narciso, pero aseguró que se lo negaron. También denunció que la Fiscalía de Puebla no ha judicializado la carpeta de investigación relacionada con el caso.