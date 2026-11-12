Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, aseguró que personas armadas encabezaron los bloqueos registrados el martes 10 de noviembre de 2026 en ocho accesos a la zona metropolitana de Puebla. La protesta se realizó en rechazo a presuntas extorsiones vinculadas con el penal de San Miguel.

Acusa Alejandro Armenta presencia de hombres armados en bloqueos de Puebla

El mandatario estatal explicó que algunas personas del grupo que participó en las manifestaciones tenían armas de uso exclusivo del Ejército y usaban pasamontañas. Además, afirmó que sus integrantes no aceptaron instalar una mesa de diálogo para atender la situación.

“Lamentablemente este grupo que se presentó armado, con pasamontañas. No, no quiso tener una mesa de diálogo. Es muy raro. Fue sincronizado también; todo eso se sabe por qué fue sincronizado. Tenemos muy claro quiénes están detrás de ello”, declaró el gobernador de Puebla.

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Gobierno de Puebla investiga quién está detrás de las movilizaciones

En una conferencia realizada en la Ciudad de México, Armenta Mier mostró fotografías de un sujeto con el rostro cubierto que portaba un arma en un costado.

Las manifestaciones tienen la intención de pedir que terminen presuntas extorsiones cometidas en el interior del penal de San Miguel. No obstante, el gobierno de Puebla investiga “quién estaría detrás de esas movilizaciones”.

¿Por qué ocurrieron los bloqueos en los accesos a la zona metropolitana de Puebla?

Los inconformes señalan que son víctimas de cuotas de “cobro de piso” que pueden ser de entre 20 mil y 300 mil pesos, con amenaza de represalias contra los internos.