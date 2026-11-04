Alerta por caída de ceniza en CDMX: Alcaldías afectadas por actividad del Popocatépetl; cómo protegerse

¡Atención, capitalinos! La Secretará de Protección Civil alertó sobre la posible caída de ceniza volcánica en distintas zonas de la Ciudad de México debido a la reciente actividad del Popocatépetl; estas son las alcaldías afectadas para este 4 de noviembre 2026.

El volcán registró una expulsión de una ligera columna de ceniza durante las primeras horas de este miércoles.

Caída de ceniza en CDMX: Las 5 alcaldías en alerta este 4 de noviembre

Las alcaldías afectadas por la posible caída de ceniza en la Ciudad de México durante las próximas horas de este 4 de noviembre son las siguientes:



Iztapalapa.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Xochimilco.

Autoridades recomiendan a las y los capitalinos mantenerse atentos a las recomendaciones, además de mantenerse informados a través de las fuentes oficiales.

⚠ Se prevé posible caída de #ceniza volcánica durante las próximas seis horas en @Alc_Iztapalapa, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl. Atiende las recomendaciones y mantente informado a través de fuentes oficiales. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza https://t.co/92QnyvoXH5 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 4, 2026

Caída de ceniza del Popocatépetl: Estados y otras zonas afectadas hoy

Otras zonas afectadas por la caída de ceniza en el Popocatépetl son:



Puebla.

Estado de México.

Morelos.

Guerrero.

Oaxaca.

🌋 Con esta actividad amanece hoy el #volcán #Popocatépetl. Ante una posible emisión de #ceniza, el pronóstico indica que podría desplazarse hacia regiones de: 📍 Puebla 📍 Estado de México 📍 Morelos 📍 Guerrero 📍 Oaxaca ⚠️ ¡Mantente informado y sigue las recomendaciones de Protección Civil! Vista Tlamacas. Gracias #CENAPRED #timelapse https://t.co/E0fzSDiGfF — Webcams de México (@webcamsdemexico) November 4, 2026

¿En qué fase está el Semáforo de Alerta del Popocatépetl?

El Volcán Popocatépetl se encuentra en "Amarillo Fase 2", manteniendo una actividad baja y estable, según el informe de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Semáforo de Alerta Volcánica en "Amarillo Fase 2" significa que el Popocatépetl muestra un incremento de actividad; sin embargo, no requiere una evacuación inmediata.

¿Cómo protegerse ante la caída de ceniza volcánica en CDMX?

En caso de la caída de ceniza en algunas zonas de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Morelos y Guerrero, te compartimos algunas recomendaciones clave para protegerte.

