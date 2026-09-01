Calendario de pagos Pensión Bienestar: Los apellidos que cobran del 1 al 4 de septiembre

¡Ve por tu tarjeta! Este martes 1 de septiembre inicia la dispersión de pagos del bimestre de septiembre-octubre 2026 de los diferentes programas de la Pensión para el Bienestar.

Los pagos se realizarán de manera escalonada hasta el viernes 25 de septiembre, de acuerdo con la letra inicial del apellido, entonces ¿quiénes cobran primero?

¿Quiénes recibirán el pago de la Pensión Bienestar en septiembre de 2026?

En el mes patrio, distintos grupos de beneficiarios recibirán el apoyo económico, según la cantidad que establece el programa. Entre ellos se encuentran las personas adultas mayores, personas con discapacidad, Pensión Mujeres Bienestar y familias inscritas al programa para hijas e hijos de madres trabajadoras.

¿Cuánto reciben los beneficiarios?



Personas adultas mayores: 6,400 pesos bimestrales.

6,400 pesos bimestrales. Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos bimestrales.

3,100 pesos bimestrales. Personas con discapacidad permanente: 3,300 pesos bimestrales.

3,300 pesos bimestrales. Madres trabajadoras: 1,650 pesos bimestrales

Apellidos que reciben el pago de la pensión bienestar del 1 al 4 de septiembre

El programa cuenta con un calendario que establece qué día corresponde a cada letra del primer apellido. Según lo compartido por la titular de la Secretaría de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, los primeros apellidos en cobrar son:



Letra A: martes 1 de septiembre

martes 1 de septiembre Letra B : miércoles 2 de septiembre

: miércoles 2 de septiembre Letra C: jueves 3 y viernes 4 de septiembre

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

Fechas de pago del 7 al 11 de septiembre

Letras D, E. F: lunes 7 de septiembre

Letra G: martes 8 y miércoles 9 de septiembre

Letra H, I, J, K: jueves 10 de septiembre

Letra L: viernes 11 de septiembre

Fechas de pago del 14 al 18 de septiembre

Letra M: lunes 14 y martes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O: jueves 17 de septiembre

Letra P, Q: viernes 18 de septiembre

Fechas de pago del 21 al 25 de septiembre

Lunes 21 y martes 22 de septiembre: Letra R

Miércoles 23 de septiembre: Letra S

Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V

Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿Qué pasa si dejo mi dinero de la pensión en el Banco del Bienestar?

Las personas beneficiarias no tienen que retirar todo el dinero el mismo día en que reciben su depósito. Si el apoyo ya fue depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar, pueden dejarlo en su cuenta y utilizarlo en cualquier momento.

También es posible utilizarla para hacer compras en establecimientos que acepten pagos con tarjeta, por lo que no es obligatorio acudir al cajero inmediatamente después de recibir la pensión.

Antes de realizar un retiro, es recomendable revisar el saldo disponible y conservar la tarjeta y el NIP en un lugar seguro, así como evitar este tipo de datos con personas desconocidas.