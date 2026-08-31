¡Oficial! Este es el calendario de pago para la Pensión Bienestar septiembre-octubre 2026

Excelentes noticias para todos los derechohabientes de la Pensión Bienestar del Gobierno. Este lunes 31 de agosto ya se publicó el calendario completo de pagos para el bimestre septiembre-octubre 2026.

Consulta los días que le tocan a cada letra de apellidos.

¿Qué programas del Bienestar cobran en septiembre-octubre?

La entrega de este quinto bimestre abarca a miles de derechohabientes a nivel nacional. La dispersión aplica para los siguientes programas del Bienestar:



Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

de las Personas Adultas Mayores Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

de las Personas con Discapacidad Pensión Mujeres Bienestar

Mujeres Bienestar Programa para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras

de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras Sembrando Vida

🔴 CALENDARIO DE PAGO



Del 1º al 25 de septiembre se realizará el depósito del bimestre septiembre - octubre de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar pic.twitter.com/5xv31Jnju4 — Bienestar (@bienestarmx) August 31, 2026

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar

Los pagos iniciarán para evitar atrasos en los cajeros automáticos. La entrega de dinero para la primera mitad del mes queda de la siguiente manera:



Martes 1 de septiembre: Letra A

Letra A Miércoles 2 de septiembre: Letra B

Letra B Jueves 3 y viernes 4 de septiembre: Letra C

Letra C Lunes 7 de septiembre: Letras D, E, F

Letras D, E, F Martes 8 y miércoles 9 de septiembre: Letra G

Letra G Jueves 10 de septiembre: Letras H, I, J, K

Letras H, I, J, K Viernes 11 de septiembre: Letra L

Fechas de pago del 14 al 25 de septiembre

Los movimientos van a seguir directamente en las cuentas de banco de los beneficiarios en la segunda quincena, haciendo pausa el día 16 de septiembre.

Lunes 14 y martes 15 de septiembre: Letra M

Letra M Jueves 17 de septiembre: Letras N, Ñ, O

Letras N, Ñ, O Viernes 18 de septiembre: Letras P, Q

Letras P, Q Lunes 21 y martes 22 de septiembre: Letra R

Letra R Miércoles 23 de septiembre: Letra S

Letra S Jueves 24 de septiembre: Letras T, U, V

Letras T, U, V Viernes 25 de septiembre: Letras W, X, Y, Z

¿Dónde no cobran comisiones por sacar la Pensión del Bienestar?

Las autoridades comentaron que al utilizar las tarjetas institucionales en las sucursales del Banco del Bienestar no se cobra ningún tipo de comisión por sacar dinero en ventanilla o cajeros automáticos.

Además, la tarjeta puede usarse para pagar en establecimientos, supermercados y comercios que cuenten con terminal bancaria.

¿Dónde consultar dudas sobre el depósito de tu Pensión del Bienestar?

En caso de tener dudas sobre la fecha de entrega o el saldo de la tarjeta, las personas beneficiarias pueden consultar de forma gratuita a través de la aplicación del Banco del Bienestar o llamando a la Línea del Bienestar al número telefónico 800 639 42 64 para recibir atención.