Latinoamérica estancada en calidad institucional deficiente: Índice de Calidad Institucional 2023

El 16 de mayo se publicó la nueva edición del Índice de Calidad Institucional 2023 (ICI), un informe que evalúa el estado de las instituciones políticas y económicas mediante factores como el Estado de Derecho, la libertad de prensa, la transparencia, la libertad económica y el entorno de inversión.

Este año, el ICI 2023 se centró en la inflación ocasionada por la pandemia de Covid-19 y la crisis en Ucrania, así como su impacto en Latinoamérica y cómo las instituciones de cada región influyen en la reconstrucción económica y el combate al alza de precios e intereses.

El informe mostró que sólo República Dominicana, Costa Rica, Ecuador y Argentina registraron mejoras en su calidad institucional al obtener las posiciones 69, 34, 105 y 108, respectivamente. El índice también señaló que 16 países de Latinoamérica cayeron posiciones debido al retroceso en instituciones políticas (cómo México en el número 93), el Estado de Derecho y la Libertad de expresión.

Los países que más cayeron en posiciones son Nicaragua, en el número 159, Chile, al descender a la posición 30 (aunque continúa siendo el mejor calificado en Latinoamérica por el ICI) y El Salvador, en 107.

Cada año, el del Índice de Calidad Institucional publica el informe. Entre mayor puntaje y posición es la calidad institucional, la cual influye directamente en mayor seguridad para el resguardo de los derechos de sus habitantes como lo son las políticas monetarias que contrarrestan la inflación.

⚠️ América Latina pasa por un periodo preocupante según lo demuestra la última edición del Índice de Calidad Institucional #ICI2023

🧵Abrimos hilo con algunos de los cambios más drásticos de este año 👇 pic.twitter.com/I3my7JpWcr — Relial Red (@RELIALred) May 16, 2023

La importancia de las instituciones en tiempos de inflación

El ICI 2023 recalcó la importancia de las instituciones, particularmente las monetarias, en tiempos de inflación, pues su calidad es un factor que influye en la capacidad de reconstrucción de una economía.

¿Cómo es esto? Si bien hay distintos factores y no podemos decantarnos por una única explicación, los datos muestran que un elemento importante en el control de la inflación es la existencia de una autoridad monetaria como un banco central independiente o incluso la dolarización de la economía ya que restringe el actuar de las autoridades. Las instituciones de tipo fiscal y monetaria imponen limitaciones al gasto, déficit fiscal y financiamiento, con la finalidad de no estar sujetas a presiones políticas que suelen debilitar el valor de la moneda.

Aunque no sea lineal, existe una correlación entre inflación e instituciones de política monetaria, ya que los países con la tasa más alta de inflación carecen de instituciones monetarias independientes. Por ello, la inflación es un fenómeno regular en Argentina o en Venezuela. También, esta correlación hace que se prevea una recuperación más pronta en la estabilidad de precios en aquellos países con mayor calidad institucional. Por ejemplo, en Panamá sólo fue de 2.1% en 2022, mientras que en Argentina y Venezuela, la inflación alcanzó el 94% y 305%, respectivamente.

Latinoamérica en el ICI 2023

Así fue como quedaron los países de Latinoamérica en el Índice de Calidad Institucional 2023. Chile descendió seis posiciones con respecto a 2022. Cuba, Nicaragua y Venezuela son los peores calificados. El porcentaje señala la inflación de cada país.

