California se prepara para un implacable desfile de ciclones

California continúa afectada por un clima más extremo debido a tormentas eléctricas, nieve y vientos que arrasaron la parte norte del estado, con lluvias severas y vientos que ya han dejado al menos 12 personas muertas en los últimos 10 días y se prepara para un implacable desfile de ciclones.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que la costa oeste "permanece bajo el objetivo de un implacable desfile de ciclones", mientras que el gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia la semana pasada y advirtió que "lo peor" de las tormentas está "frente a nosotros".

Residentes se preparan para más inundaciones

Una sucesión de ríos atmosféricos han seguido vertiendo torrentes de lluvia y aguas de inundación a través del estado ya maltratado. Los residentes se preparan para más inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra en suelos ya saturados después de días de lluvia por un implacable desfile de ciclones.

Al menos 115,000 californianos sin electricidad

Los servicios meteorológicos dicen que gran parte de California podría enfrentar riesgos de inundaciones "significativas" hasta que las tormentas disminuyan a mediados de la semana. Al menos 115,000 californianos estaban sin electricidad el lunes temprano, y algunos condados ordenaron evacuaciones por inundaciones "inminentes" y ráfagas de viento que se espera que alcancen hasta 60 millas por hora.

Las autoridades temen que los peligros que enfrentan los residentes se vean agravados por la frecuencia con la que cada tormenta ha seguido y continuará siguiendo a la anterior.

Sin tiempo para la limpieza y la mitigación de daños entre episodios de lluvia, aguanieve, nieve y viento, los problemas podrían aumentar entre sí.

"La longevidad y la intensidad de la lluvia, combinadas con el efecto acumulativo de los sucesivos eventos de fuertes lluvias que se remontan a finales de diciembre, conducirán a impactos generalizados y potencialmente significativos de inundaciones", dijo el Centro de Predicción del Tiempo.

"Es probable que haya numerosos eventos de inundaciones repentinas, algunos posiblemente significativos, especialmente sobre cicatrices de quemaduras", agregó el Centro, señalando que el terreno alterado por los recientes incendios forestales de la región podría amplificar los problemas.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el terreno se ha inundado tanto por la lluvia y en días anteriores que es vulnerable a condiciones cada vez más peligrosas a medida que cae más lluvia.

"Si bien algunos de los totales de lluvia pronosticados son impresionantes por sí solos, es importante tener en cuenta que lo que realmente distingue a este evento son las condiciones previas", aconsejó el NWS.

Alerta por desbordamiento de ríos y arroyos

Múltiples sistemas durante la semana pasada han saturado el suelo, aumentado el flujo en ríos y arroyos, y realmente prepararon el escenario para que esto se convierta en un evento de alto impacto".

Hasta 12 pulgadas de lluvia podrían caer en muchas partes de California entre ahora y el miércoles, encontrando dos tormentas sucesivas y prolongadas.

"El martes es probablemente el día en el que es probable que deba vigilar muy de cerca el clima, ya que el potencial de inundaciones generalizadas de ríos, arroyos, arroyos y carreteras e inundaciones urbanas estará en su punto más alto durante la próxima semana a medida que toda la escorrentía y las fuertes precipitaciones se unan, lo que resulta en un desastre", dijo la oficina del servicio meteorológico de Sacramento.

Orden de desalojo en Sacramento

Se advirtió a los residentes del condado de Sacramento que evacuaran antes de las inundaciones.

"Por precaución, los residentes deben irse ahora antes de que las carreteras se vuelvan intransitables. El aumento del agua puede extenderse a las carreteras más cercanas y cortar el acceso para abandonar el área", dijo la Oficina de Servicios de Emergencia del Condado de Sacramento.

Aunque se espera que el cuerpo de las tormentas disminuya a mediados de semana, los expertos meteorológicos predicen que es probable que las cosas permanezcan húmedas durante las próximas semanas.

El Departamento de Transporte del estado pidiendo a todos los conductores que limiten los viajes no esenciales hasta que haya pasado el pico de la tormenta", dijo el departamento en un comunicado.

