Call center clandestino; detienen a tres hombres por extorsión y venta de drogas en Ecatepec

Un inmueble que operaba como call center clandestino fue ubicado en la colonia Francisco I. Madero, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, y era presuntamente utilizado para realizar llamadas de extorsión a cuentahabientes, así como para la distribución y venta de drogas.

Desmantelan call center utilizado para extorsión y venta de drogas en Ecatepec

El hallazgo se dio tras un operativo conjunto de elementos de la Policía Metropolitana y personal de la Fuerza de Tarea de la Marina, que culminó con la detención de tres hombres.

Los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban patrullajes de prevención del delito y detectaron a tres sujetos en la calle Venustiano Carranza , quienes portaban lo que parecía ser un arma de fuego e intentaron ingresar de manera apresurada a un inmueble.

Ante la actitud sospechosa de los tres individuos, los uniformados les marcaron el alto para realizar una inspección.

Ofrecen sobornos para no ser detenidos

Durante la revisión, los policías localizaron envoltorios con hierba verde con características similares a la marihuana, así como dosis de cristal y cocaína, además de confirmar la portación de una réplica de arma de fuego y dinero en efectivo.

Al verse descubiertos, los sujetos ofrecieron 5 mil pesos a los uniformados con la intención de evitar su detención, lo que derivó en un nuevo señalamiento por el delito de cohecho.

Los detenidos fueron identificados como Ariel “N”, Daniel Omar “N” y Bayron Alejandro “N”, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, cohecho, así como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas.

Call center ligado presuntamente a "La Chokiza"

Durante las entrevistas iniciales, se estableció que los individuos forman parte de una banda delictiva dedicada a la extorsión y venta de droga.

Derivado de las investigaciones, se informó que el inmueble asegurado probablemente operaba como call center clandestino y estaría vinculado con el grupo delictivo conocido como “La Chokiza”, cuyo presunto líder, Alejandro “N”, alias “El Choko”, fue detenido en septiembre de 2025.

El lugar quedó asegurado y resguardado por la Policía Municipal y la Marina, en tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realiza las diligencias correspondientes y prepara un cateo para la obtención de mayor información.

Además, se implementó un operativo de seguridad perimetral con la participación de la Policía Metropolitana, Marina y Guardia Nacional, con el fin de garantizar el resguardo del inmueble y la zona.