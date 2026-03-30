¿Vacaciones con tráfico? Marchas y bloqueos colapsan la CDMX este lunes 30 de marzo; checa las calles cerradas
¡No te quedes en el tráfico durante tus vacaciones! Consulta el mapa de marchas y afectaciones viales en la CDMX es lunes 30 de marzo.
¡No pierdas tus vacaciones en el tráfico! En Azteca Noticias te decimos el reporte completo de marchas y afectaciones viales en la Ciudad de México (CDMX) para este lunes 30 de marzo de 2026.
Algunas zonas se verán afectadas por marchas, bloqueos y manifestaciones; consulta las alternativas viales EN VIVO.
Marchas en CDMX HOY lunes 30 de marzo 2026: Calles cerradas y alternativas viales
¿Cuáles son las marchas previstas para HOY lunes 30 de marzo?
- 07:30 AM | Iztapalapa: Concentración de manifestantes en Anillo Periférico Canal de Garay, col. Los Ángeles Apanoaya. Se prevén asentamientos en la zona oriente.
- 10:00 AM | Cuauhtémoc: Concentración en Plaza de la Constitución No. 1 (Zócalo). Afectación a las vialidades que conectan con el primer cuadro.
- Durante el día | Ruta hacia Polanco (Marcha): Contingentes se reúnen en el Ángel de la Independencia para marchar hacia la calle Hamburgo 206 (Col. Juárez) y posteriormente se desplazarán hasta Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 137 (Polanco).
- 12:00 PM | Miguel Hidalgo: Concentración en Av. Emilio Castelar 163, col. Polanco III Sección (zona de embajadas/parques).
- 12:00 PM | Cuauhtémoc: Concentración en el cruce de Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, zona sur del Centro Histórico.
- 16:00 PM | Cuauhtémoc: Gran movilización desde Av. Juárez 50 (Frente a la Alameda Central) con dirección al Ángel de la Independencia. Esta marcha afectará carriles centrales de Paseo de la Reforma en plena hora pico vespertina.
¡Prepárate! Se prevé manifestación en el Centro Histórico
Se informa sobre una concentración de manifestantes programada para las 10:00 horas frente a la Plaza de la Constitución No. 1. Se prevé el arribo de diversos contingentes al exterior de los edificios de gobierno, lo que podría generar cortes a la circulación y afectaciones peatonales en el corazón del Centro Histórico.
Para evitar el congestionamiento en las inmediaciones del Palacio del Ayuntamiento y la Catedral, se recomienda utilizar:
- Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón)
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Avenida José María Izazaga
- Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación)