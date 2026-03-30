¿Vacaciones con tráfico? Marchas y bloqueos colapsan la CDMX este lunes 30 de marzo; checa las calles cerradas

- 07:30 AM | Iztapalapa: Concentración de manifestantes en Anillo Periférico Canal de Garay, col. Los Ángeles Apanoaya. Se prevén asentamientos en la zona oriente.

- 10:00 AM | Cuauhtémoc: Concentración en Plaza de la Constitución No. 1 (Zócalo). Afectación a las vialidades que conectan con el primer cuadro.

- Durante el día | Ruta hacia Polanco (Marcha): Contingentes se reúnen en el Ángel de la Independencia para marchar hacia la calle Hamburgo 206 (Col. Juárez) y posteriormente se desplazarán hasta Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho 137 (Polanco).

- 12:00 PM | Miguel Hidalgo: Concentración en Av. Emilio Castelar 163, col. Polanco III Sección (zona de embajadas/parques).

- 12:00 PM | Cuauhtémoc: Concentración en el cruce de Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, zona sur del Centro Histórico.

- 16:00 PM | Cuauhtémoc: Gran movilización desde Av. Juárez 50 (Frente a la Alameda Central) con dirección al Ángel de la Independencia. Esta marcha afectará carriles centrales de Paseo de la Reforma en plena hora pico vespertina.