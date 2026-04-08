Hora pico bajo el agua en CDMX: Guía urgente para no quedar atrapado en las corrientes ante activación de alerta amarilla

Mientras la mayoría de los capitalinos se prepara únicamente con paraguas, la alerta amarilla de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC CDMX) trae consigo otro riesgo para quienes transitan por la vía pública. Las autoridades también llamaron a tomar precauciones ante los vientos fuertes que podrían afectar tu regreso a casa este miércoles 8 de abril 2026. No se trata de una simple lluvia, sino de algo que pondrá a prueba la infraestructura de la capital.

🌧️ Se observan lluvias fuertes en @TuAlcaldiaGAM.



Lluvias y chubascos en @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob y @TlalpanAl.



Lluvias ligeras se presentan en @TlahuacRenace y @XochimilcoAl.



Se prevé que las condiciones para lluvias continúen durante la tarde en la Ciudad de México. Las… pic.twitter.com/4x6M6sNdih — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 8, 2026

El horario crítico se extenderá hasta las 7 pm

Protección Civil emitió la alerta amarilla en las primeras horas de la tarde para que la ciudadanía modifique sus rutas. El periodo de mayor peligro se extenderá hasta las 19:00 horas, coincidiendo con la 'hora pico' vespertina.

Las alcaldías que recibirán el impacto directo de este frente son:



Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Milpa Alta Tláhuac Tlalpan Venustiano Carranza Xochimilco

Si tu trayecto de regreso a casa cruza por estas demarcaciones, el tiempo de traslado podría duplicarse.

Los riesgos: Rachas y granizadas

Aunque los encharcamientos suelen robarse los titulares cuando se activa la alerta amarilla, el otro foco rojo son los vientos fuertes. Tendrán fuerza suficiente para provocar la caída inminente de ramas, árboles y el desprendimiento de lonas publicitarias.

Este factor, combinado con la probable caída de granizo, reduce drásticamente la visibilidad de los automovilistas y pone en riesgo a los peatones.

Todo lo que necesitas saber para sobrevivir al trayecto de esta tarde

Ante este escenario, se debe ir más allá de llevar un impermeable o paraguas. La recomendación más urgente para quienes deben conducir o caminar esta tarde es evitar a toda costa cruzar calles o avenidas que presenten corrientes de agua, ya que la fuerza acumulada en las vialidades puede desestabilizar vehículos ligeros y arrastrar personas.

Si aún te encuentras en casa o en la oficina, asegúrate de cerrar herméticamente puertas y ventanas para evitar que la presión de los ventarrones cause estragos con los cristales. También, la limpieza exprés de coladeras puede salvar tu calle de una inundación segura.

Guarda en tus contactos los números directos de emergencia ante cualquier incidente vial o caída de mobiliario urbano: el 911 o la línea directa de la SGIRPC al 55-5683-2222.

Anticipar tu salida es hoy tu mejor estrategia.