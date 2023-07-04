Calor en el mundo rompió récord el 3 de julio, 2023

Datos de los Centros Nacionales de Pronóstico Ambiental de Estados Unidos revelan un nuevo récord en altas temperaturas y el 3 de julio de 2023 la temperatura global promedio alcanzó 17.01 grados Celcius. El récord anterire era de 16.92 grados Celcius, registrado en el mes de agosto del año 2016.

Este año olas de calor afectan varias partes del mundo, con temperaturas que rebasan en varias ocasiones los 40 grados Celicius. En Estados Unidos y el norte de México se ha sufrido un intenso calor en las últimas semanas. En China, el termómetro ha marcado 35 grados mientras que en el norte de África las temperaturas han alcanzado los 50 grados.

El Niño conditions have developed in the tropical Pacific for the first time in seven years, setting the stage for a likely surge in global temperatures and disruptive weather and climate patterns.



🔗 https://t.co/lF4HUL5ZZK pic.twitter.com/ss39JAVBH2 — World Meteorological Organization (@WMO) July 4, 2023

Según los reportes, la Antártida donde actualmente es invierno los especialistas han dado cuenta de altas temperaturas. Por ejemplo en la Base de Investigación Vernadsky de Ucrania en las islas Argentina del continente blanco rompió recientemente su récord de temperatura de julio con 8,7 grados centígrados.

"Este no es un hito que debamos celebrar", dijo la climatóloga Friederike Otto del Instituto Grantham para elCambio Climático y el Medio Ambiente en el Imperial College London de Reino Unido.

"Es una sentencia de muerte para las personas y los ecosistemas", sostuvo.

¿Por qué hace tanto calor?

Cientificos dicen que es una combinación de los efectos del cambio climático con las cosecuencias de el fenómeno de El Niño, que empujan las temperaturas a nuevos récords al alza, ya que este fenómeno se caracteriza por variaciones de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del océano Pacífico.

Cada año la temperatura del planeta seguirá en aumento

Según un informe de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, del mes de mayo, el efecto invrsadero combinado con el fenómeno de El Niño hará que se registren niveles de calor sin precedentes. Para cada año entre el 2023 y 2027, el organismo pronostica que la temperatura media mundial anual cerca de la superficie sea entre 1.1 y 1.18 grados Celcius más alta que la media del periodo entre 1850 y 1900 que se toma como referencia al ser el anterior a la emisón de gases de efecto invernadero, producto de la actividad industrial.

Con información de Reuters.