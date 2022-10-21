Después de horas de discusión en medio de posturas y votos divididos, se informó que durante esta madrugada, con 271 votos a favor, 201 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos 2023.

La Ley de Ingresos 2023, prevé que el gobierno federal obtenga un total de 8 billones 299 mil 647.8 millones de pesos, la mayoría por impuestos y más de 1 billón por deuda interna.

🔴#ÚLTIMAHORA | Con 271 votos a favor, 201 en contra y 1 abstención, esta madrugada la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la #LeyDeIngresos2023 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

Se presentaron 444 reservas y sólo dos fueron aprobadas

Además de la aprobación de la Ley de Ingresos 2023, se presentaron más de 444 reservas, de las cuales sólo dos fueron aceptadas, pero ninguna modifica la carátula de los ingresos propuestos por el gobierno federal.

Hoy por la madrugada en San Lázaro, los diputados aprobaron la #LeyDeIngresos2023



Ahora el dictamen debe ser analizado y votado en el #Senado a más tardar el 31 de octubre.



Con información de @maxi_pelaezp | @HechosAM pic.twitter.com/UAttL7yXLv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 21, 2022

La Cámara de Diputados aprobó la reserva para adicionar un Artículo Vigésimo Sexto Transitorio en materia de regulación de autos usados de procedencia extranjera, la cual fue presentada por la diputada Martha Alicia Arreola.

Esta reserva busca que los subsidios federales derivados de los ingresos, que se hayan obtenido por aprovechamientos y generados en 2022, se podrán comprometer, devengar y pagar.

🔘 Modifican diputados el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023. Agregan un artículo transitorio y adicionan el artículo 16. Te contamos de los cambios. https://t.co/Da5VU2fhYv — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 21, 2022



Además busca fortalecer y sumar la medida para regularizar vehículos de procedencia extranjera, con la que se garantizará y dará mayor certidumbre a los recursos obtenidos de este programa.

De acuerdo con la diputada desde la promulgación de este decreto, a principios de este año, se han regularizado alrededor de 600 mil unidades, y, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, se han obtenido mil 394 millones de pesos, lo cuales serán destinados para los municipios que acceden al programa.

Otorgarán estímulo fiscal a personas físicas y morales

Otra de las reservas aceptadas fue la presentada por el diputado Azael Santiago Chepi, quien buscó establecer un estímulo fiscal a las personas físicas y morales residentes de México que enajenen libros, periódicos y revistas, cuyos ingresos totales en el ejercicio inmediato anterior no excedan la cantidad de 6 millones de pesos.

Además, esta cifra debe representar el 90% de los ingresos totales de los contribuyentes en el ejercicio de que se trate.

Por otro lado, en términos del dictamen quedaron las reservas impulsadas por diputadas y diputados de los diversos grupos parlamentarios, a la Metodología fracción I, Antecedentes fracción II, Contenido de la Iniciativa fracción III, Consideraciones de la Comisión, la Denominación del Proyecto de Decreto, la Denominación del Artículo Único del Proyecto de Decreto y la Denominación del Capítulo Primero.