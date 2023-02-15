Diputados analizarán informes de Fuerzas Armadas en seguridad pública

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en votación económica, la integración de una Comisión Bicamaral, con el objetivo de analizar y dictaminar los informes que remita el Ejecutivo Federal respecto a las facultades de disponer de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo a la reforma del año 2022 para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, el Ejecutivo debe reportar al congreso indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos durante cierto periodo de tiempo.

Formarán parte de la Comisión para analizar los informes de las Fuerzas Armadas los diputados Ricardo Villarreal García (PAN), Javier Joaquín López Casarín (PVEM), y Gerardo Fernández Noroña (PT). Morena, PRI, MC y PRD están por definir.

Serán siete los diputados que integrarán la Comisión Bicamaral, uno por cada grupo parlamentario.

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Presidencia será rotatoria cada seis meses

La presidencia de la Comisión Bicamaral será rotatoria cada seis meses y el primer periodo comenzará el próximo marzo hasta agosto de 2023, cuando finalice la 65 legislatura. Para el segundo periodo la presidencia comenzará en septiembre hasta febrero de 2024. El tercer periodo será de marzo de 2024 a agosto de ese año.

Las reglas del funcionamiento de la Comisión, donde se analizarán los informes de las facultades de las Fuerzas Armadas, serán aprobadas por sus integrantes.

En votación económica, el Pleno aprueba el acuerdo para crear una Comisión Bicamaral con el propósito de analizar y dictaminar los informes que remita el Ejecutivo federal respecto a las facultades de disponer de las Fuerzas Armadas. — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 15, 2023

Reformas de Fuerzas Armadas han sido criticadas

Cabe destacar que uno de los temas más importantes del año 2022 y de este 2023 es el de las reformas que dan el poder de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Fue el pasado 18 de noviembre de 2022 cuando se publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de México en materia de Guardia Nacional.

Durante los nueve años siguientes a la entrada en vigor, la Guardia Nacional (GN), podrá disponer de la Fuerza Armada en tareas de seguridad pública del país.