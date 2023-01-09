Cámara de Diputados propone hasta 30 años de prisión a montadeudas

Ciudad de México. La Cámara de Diputados analiza una propuesta de reforma para poner fin y castigar a empresas que realizan fraude a través de aplicaciones y redes sociales mediante préstamos exprés conocidos como “montadeudas”. Plantean penas de hasta 30 años de prisión.

Y es que esta actividad prende focos. Según cifras oficiales hasta agosto de 2022, se tenían identificadas 660 aplicaciones fraudulentas de prestamos en todo el país, que han derivado en cerca de 350 carpetas de investigación en distintas Fiscalías de la República Mexicana.

Para frenar a los llamados “montadeudas”, prevén reformas a 4 ordenamientos legales:

Ley de Instituciones de Crédito, Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y la Ley de la Guardia Nacional

La iniciativa propuesta por el diputado del PT, Leobardo Alcántara Martínez, considera quienes promocionan créditos o préstamos a través de redes sociales o páginas de internet mediante la descarga de una aplicación en dispositivos móviles o de cómputo incurren en actos ilegales como el uso y obtención indebida de información personal, amenazas de diversa índole, cobranza extrajudicial y extorsión.

📰 #Boletín || Inadmisible que aplicaciones "Montadeudas" sigan operando; en la 4T no hay espacio para la impunidad: Dip. @leoalcantaraPT 👇 pic.twitter.com/Llly3XGNBh — Diputadas y Diputados Petistas (@DiputadosPTmx) January 9, 2023

De ahí que se plantea que “quienes cometan este tipo de ilícitos sean sancionados con una pena de hasta 30 años de prisión y una multa de hasta casi 29 millones de pesos”.

Las reformas también contemplan establecer mecanismos de coordinación entre la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. CONDUSEF, y la Guardia Nacional para el seguimiento de delitos cibernéticos, con el propósito de detectar oportunamente y desmantelar los sitios de internet y aplicaciones que ofrecen de manera fraudulenta créditos exprés.

La iniciativa contra los montadeudas se analiza en comisiones de la Cámara de Diputados.