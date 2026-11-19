Lenin Canchola Martínez, del grupo criminal “Los Malcriados 3AD” en la Ciudad de México (CDMX), fue cambiado de penal tras darse a conocer que presuntamente estaría relacionado con el pago a manifestantes en la alcaldía Cuajimalpa que protestaron el martes 17 de noviembre de 2026.

“El Lenin” o “Señor de la L”, como es conocido este sujeto, fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León, al ser considerado uno de los delincuentes más buscados en la CDMX, y actulmente cumple una sentencia de 50 años de prisión por secuestro agravado.

¡El crimen organizado estaría utilizando a civiles para frenar operativos de seguridad! 🚨🇲🇽



Mediante pagos, amenazas o presiones, grupos criminales recurren a ciudadanos para bloquear carreteras e impedir la intervención de las autoridades



Esta táctica, documentada en… pic.twitter.com/NIE9lC1Zb6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

Lenin Canchola es trasladado a penal en Michoacán

Lenin Canchola estaba preso en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic, Nayarit. De acuerdo con manifestantes que bloquearon en Santa Fe, en este penal el director presuntamente comete abuso de autoridad, los internos son castigados, hay supuestos maltratos y falta de atención médica.

El gobierno federal dio a conocer que se investigaría la situación en la que estaría involucrado este Lenin Canchola después de que circuló en redes sociales una campaña para invitar a personas a manifestarse a cambio de $250 pesos.

Este 18 de noviembre de 2026, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 17, en Michoacán.

Descartan irregularidades en penal en Tepic donde estaba Lenin Canchola

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que en el penal donde supuestamente hay irregularidades en las condiciones de internamiento, se cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento, así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios para los internos.

Añadió que se da seguimiento a la situación, mientras se llevan a cabo revisiones para esclarecer lo señalado en la protesta.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, confirmó que personas habían recibido un pago por parte de un grupo delictivo, pero se reservó a decir cuál.

“Lo que llamó la atención es que quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad, entonces ya se está en investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada, entonces cuando se puede detectar esto sí es una cosa grave”, expresó.