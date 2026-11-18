La zona poniente de la Ciudad de México (CDMX) vivió una jornada tensa con un bloqueo en Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, pero los manifestantes presuntamente habrían recibido dinero del criminal Lenin Canchola, preso en Tepic, Nayarit.

El caso encendió las alertas que incluso desde el gobierno federal se dio a conocer que se investigaría esta situación en la que estaría involucrado este personaje, quien fue un delincuente muy buscado en la CDMX hasta que fue detenido en Monterrey, Nuevo León, en 2022.

¡El crimen organizado estaría utilizando a civiles para frenar operativos de seguridad! 🚨🇲🇽



Mediante pagos, amenazas o presiones, grupos criminales recurren a ciudadanos para bloquear carreteras e impedir la intervención de las autoridades



Esta táctica, documentada en… pic.twitter.com/NIE9lC1Zb6 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 19, 2026

¿Qué pasó en Santa Fe? El bloqueo que habría sido pagado por Lenin Canchola

Este martes 17 de noviembre de 2026 manifestantes llegaron a la zona de Santa Fe para exigir la destitución del director del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 de Tepic.

Con pancartas, los manifestantes denunciaron que en este penal, el director presuntamente comete abuso de autoridad y se castiga a los internos, así como supuestos maltratos y falta de atención médica.

El lunes 16 de noviembre, un día antes de la protesta, en redes sociales se difundió que se ofrecían 250 pesos a cada persona que participara en el bloqueo.

Al parecer, los principales organizadores serían los hermanos de Lenin Canchola, y desde prisión se habría ordenado presionar que se den mejores condiciones de reclusión para este sujeto.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que ante la manifestación por presuntas irregularidades en las condiciones de internamiento en dicho penal, se realizan las verificaciones correspondientes.

Aseguró que, de acuerdo con la información disponible, en esta cárcel se cuenta con los insumos necesarios para su funcionamiento, así como con el abasto de medicamentos y la prestación de los servicios correspondientes para los internos.

El personal correspondiente, afirmó, da seguimiento a la situación, mientras se llevan a cabo las revisiones para atender y esclarecer lo señalado en la protesta.

Mientras tanto, aseguró que el Centro Federal de Reinserción Social Número 4 opera con normalidad y mantiene sus actividades conforme a los protocolos establecidos.

Lenin Canchola está preso en penal donde hay supuestos malos tratos a internos

En este penal, conocido como “El Rincón”, se encuentra Lenin Canchola, del grupo criminal “Los Malcriados 3AD”, organización relacionada con La Unión Tepito, que opera en la CDMX.

En junio de 2025, Lenin Jonathan Canchola Martínez, más conocido como Lenin Canchola, fue sentenciado a 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado.

Conocido como “El Lenin”, inició con el grupo de Los Claudios y luego se sumó a La Unión Tepito. Operaba en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Fue detenido el 1 de julio de 2022 en Monterrey, Nuevo León y el 5 de diciembre de 2023, fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

Esta madrugada la @SSC_CDMX detuvo en #Monterrey, NL, a Lenin “N”. principal líder de un grupo generador de violencia con presencia principalmente en la #ZonaPoniente de la #CDMX; cuenta con 2 órdenes de aprensión. Agradecemos a la @FiscaliaCDMX y @FiscaliaNL el apoyo brindado. pic.twitter.com/J4sIntnDw7 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 1, 2022

Segob confirma que grupo delictivo pagó a manifestantes en Santa Fe

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, informó que tuvieron información de que personas habían recibido un pago por parte de un grupo delictivo para hacer una manifestación en Santa Fe.

“Lo que llamó la atención es que quien pagaba eran personas pertenecientes a un grupo delictivo de una persona que se encuentra privada de su libertad, entonces ya se está en investigación y se va a proceder porque no puede ser que estén pagando por hacer bloqueos y sobre todo de personas que están totalmente vinculadas a la delincuencia organizada, entonces cuando se puede detectar esto sí es una cosa grave”, expresó.