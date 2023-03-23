¿Cuánto cuesta cambiar de nombre o apellido en CDMX y Edomex? Consulta los requisitos

Cambiar de nombre o apellido en México es posible siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos contemplados por las oficinas del Registro Civil en los diversos estados de la república; específicamente en la Ciudad de México y el Estado de México, los requisitos y costos puedes checarlos a continuación.

Cabe señalar que es recomendable verificar los requisitos para este trámite en las oficinas del Registro Civil de cada localidad, ya que pueden ser diferentes para cada entidad.

¿Cómo cambio mi nombre o apellido en mi acta de nacimiento de la CDMX?

En la CDMX, es posible cambiar el apellido en un acta del Registro Civil, aunque sólo en ciertos casos. La página oficial detalla que únicamente se puede cambiar el nombre por enmienda, es decir, variar el nombre o algún otro dato que afecte el estado de la persona, para así “ajustar a la realidad jurídica y social la identidad del solicitante”, según la oficina de la Consejería de la capital.

Para ello, es necesario acudir de forma presencial a las oficinas del Registro Civil con los siguientes documentos:



Copia certificada reciente del acta a rectificar

Identificación oficial con fotografía del interesado

Documentales públicas, es decir, documentos que prueben el error registrado en el acta, como actas de nacimiento de los padres.

Descubre como identificar un Acta de Nacimiento expedida en plataforma "SIDEA" #ElRegistroCivilInforma #CiudadDeDerechos pic.twitter.com/5O7y9ollyy — Registro Civil de la Ciudad de México (@DGRCivilCDMX) March 21, 2023

En caso de cambiar el nombre, llevar documentos públicos, privados o religiosos en etapas de su vida para acreditar su petición de cambio de nombre. El costo de este trámite en la CDMX es de 600 pesos y es necesario agendar una cita enviando un correo electrónico a la dirección correccionactas.rc@cdmx.gob.mx

¿Cómo cambio de nombre o apellido en el Edomex?

En el caso del Registro Civil del Estado de México (Edomex), el cambio de nombre, de apellido y hasta de género no tiene costo alguno. Las razones para hacer esta modificación en el acta de nacimiento es posible cuando el nombre pueda causar ridículo o “lesione la dignidad humana”.

Los requisitos para cambiar de nombre o apellido en el Edomex son:



Solicitud y demás formatos que determine la Dirección General del Registro Civil del Estado de México. Estos documentos tendrán los argumentos de los interesados, así como la firma y huella de la persona solicitante

Copia certificada del acta de nacimiento

Acta de nacimiento de sistema

Identificación oficial vigente con fotografía

CURP

El cambio de nombre en el Edomex sólo es posible hacerlo una vez y lo puede realizar la persona interesada, siempre y cuando sea mayor de edad, o los padres de un menor de 12 años. Si se trata de un adolescente de entre 12 y 18 años de edad, podrá hacer el trámite con consentimiento de sus padres. Es posible revisar otras disposiciones en este enlace.