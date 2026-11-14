Cuando una mujer cambia a su esposo por un cerdo, la anécdota tiene que contarse. Gayla Thompson, una habitante de Nashville de 33 años, decidió poner punto final a una década de matrimonio con un movimiento que nadie esperaba. ¿El motivo de fondo? Su expareja nunca toleró la idea de que ella cumpliera su mayor capricho: adoptar una mascota inusual.

Con los papeles de divorcio firmados, Gayla no perdió el tiempo. Compró a Daisy, una cerdita que al llegar apenas pesaba unos kilos y que rápidamente se adueñó de toda la casa. “Cambié a un cerdo por otro”, bromeó la joven, dejando claro que el verdadero amor a veces viene con un poco de lodo y sin los dramas de la convivencia marital.

Más barato que mantener a un marido

Criar a Daisy resultó ser una grata sorpresa. A sus cuatro meses y pesando más de 20 kilos, la cerdita tiene su propia cama, juguetes y una caja de arena donde hace sus necesidades. Aunque Gayla tuvo que asegurar los muebles de la cocina porque el animal aprendió a abrirlos, asegura que su nueva compañera es extremadamente limpia.

Gayla Thompson compró a la mascota de sus sueños Gayla Thompson compró a la mascota de sus sueños (Gayla Thompson)

La mejor parte se la lleva su cartera. Los gastos de Daisy rondan los 50 dólares mensuales y bajarán a 20 cuando termine de construirle su corral al aire libre. Su menú se basa en pellets, lechuga y una fuerte debilidad por los Cheerios. Además, funciona perfecto para comerse las sobras de la comida. Cuesta mucho menos que su ex y da menos problemas.

Paseos al supermercado y un final feliz

Daisy no se queda encerrada. Su dueña la saca a pasear con correa, la lleva al supermercado y es clienta frecuente de un local de comida rápida donde los empleados le preparan su vaso especial. Aunque la gente en la calle la mira con asombro, la familia de Gayla lo veía venir. Desde niña siempre rescató animales y se sentía como la protagonista de La telaraña de Charlotte.

El divorcio le trajo suerte a Gayla. Hoy disfruta de un nuevo comienzo junto a su actual pareja, un hombre que abrazó el sueño de criar a la cerdita sin pensarlo dos veces. Juntos se mudarán a una granja y ya planean construir el enorme corral que Daisy merece.