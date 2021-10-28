Ensenada o Mar de Plata, así se verán las ciudades por cambio climático

El cambio climático representa un problema latente para la Tierra si no se evita el aumento de la temperatura, pues al ritmo que va, en el año 2100 importantes ciudades de América Latina y el mundo, como Recife, Mar de Plata o Ensenada, podrían quedar bajo el mar.

La organización sin fines de lucro Climate Central compartió un estudio con las posibles consecuencias que traería si la temperatura aumenta 3 grados Celsius, como producto del cambio climático.

|Climate Central

Una de las consecuencias más notables es el aumento considerable en el nivel del mar, que seguirá creciendo durante décadas, según informaron los científicos, lo que les preocupa es cuánto avanzará, pues ello dependerá de cuánto incremente la temperatura del planeta.

Por ello, Climate Central publicó una serie de impactantes fotografías que muestran lo que puede suceder en 50 ciudades que están ubicadas en la costa si no se frena el cambio climático, indicando que van a tener que aplicar “medidas sin precedentes” para evitar que el mar se trague las zonas pobladas.

Las imágenes también permiten visualizar el gran impacto que representaría el aumento de 3 grados Celsius, un fenómeno al que se están encaminando si no se reduce de manera drástica las emisiones de efecto invernadero y se comienza con un plan que permita cuidar al planeta.

En las fotos aparecen ciudades como Mar de Plata, Argentina; Puerto Vallarta y Ensenada, México; Recife, Brasil; entre otras ciudades, inundadas por los niveles que el mar puede alcanzar en un futuro lejano, pero que aún se está a tiempo de revertir este posible escenario apocalíptico.

Aumento del nivel del mar, amenaza para ciudades costeras en América Latina

De acuerdo con el estudio, las emisiones de dióxido de carbono causadas por el hombre estarán en la atmósfera durante cientos de años, elevando las temperaturas y el nivel del mar en todo el mundo apuntando hacia una inundación permanente generalizada de muchas áreas desarrolladas.

La inundación generalizada amenaza a muchas pequeñas naciones insulares con desaparecer casi por completo. La línea de la marea alta podría invadir la tierra ocupada por hasta un 15 por ciento de la población mundial actual.