Cambio climático arrasa playa en Corea del Sur

Durante años, el agua azul cristalina y la arena suave de la playa Sacheonjin en Corea del Sur han sido favorecidas por surfistas y turistas que buscan una experiencia más tranquila que las opciones más concurridas de la costa este, pero el Cambio climático lo ha cambiado.

Choi Jong-min, que dirige una casa de huéspedes en Sacheonjin, se sorprendió cuando las altas olas arrasaron la mayor parte de la playa este año, incluso durante un tifón en agosto.

Era una playa tranquila

"Las aguas nunca han estado tan cerca ni las olas tan altas en los últimos 12 años", dijo Choi en su casa de huéspedes, mirando por la ventana. "Este lugar era famoso por las olas tranquilas, pero mira, ahora están rompiendo salvajemente".

La rápida expansión económica está abarcando algunas de las playas más populares de Corea del Sur, dijeron funcionarios y residentes, una tendencia que se ha exacerbado por el cambio climático, que ha traído niveles crecientes de agua y un clima impredecible.

Erosión costera grave

Sacheonjin, en la provincia oriental de Gangwon, es una de las 43 playas designadas como de erosión costera "grave" en 2020, frente a las 12 de 2018, según un estudio del Ministerio de Océanos y Pesca.

Hasta 2019, Sacheonjin tenía un ancho de 40 metros, dijo Choi, pero durante una visita reciente la playa se había reducido a unos 3 metros en medio de las fuertes olas debido al Cambio climático.

El agua se tragó la playa

Cuando el agua se tragó la playa, algunos dueños de negocios dijeron que se vieron obligados a mudarse.

En otros lugares, se formaron dunas de arena empinadas de hasta cinco metros, lo que provocó problemas de seguridad e interrumpió el turismo. Las autoridades planean suministrar más arena y aplanar playas en las áreas afectadas mientras diseñan planes de recuperación a largo plazo, dijo un funcionario local.

Pero algunos expertos dicen que el daño ya se había hecho, en gran parte debido a los primeros planes de desarrollo que carecían de protección ambiental.

Los primeros desarrolladores habían eliminado grandes secciones de dunas de arena para construir una carretera costera, mientras que los malecones se construyeron demasiado cerca de la costa, lo que provocó la erosión de la costa, según Kim In-ho, profesor que ha estado a cargo de la encuesta de la provincia de Gangwon.

Estructuras diseñadas no científicamente intensifican olas

"Esas estructuras diseñadas no científicamente intensifican las olas y socavan las dunas de arena, que se suponía ayudarían a mitigar la erosión y la marejada ciclónica", dijo el profesor Kim.

En Samcheok, al sur de Sacheonjin, un estudio de 2020 del Ministerio de Medio Ambiente de Corea del Sur concluyó que la playa se ha reducido a su nivel más pequeño desde 2005, con montones de bolsas de arena que ahora protegen la playa y el bosque costero.

Esa erosión en Samcheok fue en parte exacerbada por la construcción de un muelle flotante para suministrar carbón a una planta de energía cercana, y los activistas temen que un rompeolas planeado en el sitio podría causar más daños al desviar la fuerza de las olas durante las marejadas ciclónicas a otras partes de la playa no protegida por el rompeolas

