¿En qué municipios de México hay cambio de horario en noviembre 2023?

A pesar de que el cambio de horario fue eliminado hace aproximadamente un año, aún existen algunos municipios ubicados al norte de la República Mexicana que tendrán que ajustar su reloj, ¿Sabes cuáles son?

De acuerdo con el Centro Nacional de Meteorología de México (Cenam), los municipios de la franja fronteriza del país realizarán el ajuste de horarios a partir del próximo domingo 5 de noviembre 2023 hasta marzo del 2024.

Recordemos que en octubre del año pasado, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del horario de verano en México.

¿En qué municipios de México hay cambio al horario estacional?

De acuerdo con las autoridades, el cambio de horario lo aplicarán únicamente en la frontera norte del país, ¿Cuáles son los 33 municipios que ajustarán su reloj?

Baja California: San Quintín, Tecate, Tijuana, Ensenada, Mexicali y Playas del Rosario.

San Quintín, Tecate, Tijuana, Ensenada, Mexicali y Playas del Rosario. Chihuahua: Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Ascención y Coyame del Sotol.

Guadalupe, Janos, Juárez, Manuel Benavides, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Ascención y Coyame del Sotol. Coahuila: Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza, Acuña, Allende, Hidalgo y Guerrero.

Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión, Zaragoza, Acuña, Allende, Hidalgo y Guerrero. Nuevo León : Anáhuac.

: Anáhuac. Tamaulipas: Miguel Alemán, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz y Matamoros.

Miguel Alemán, Mier, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso, Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz y Matamoros. Sonora : Toda la entidad.

: Toda la entidad. Quintana Roo: Toda la entidad.

¡Qué no se te olvide! Recuerda que partir del próximo domingo 5 de noviembre y hasta el 10 de marzo 2024, los municipios ubicados en la frontera norte de México deberán atrasar una hora sus relojes.

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¿Por qué ya no hay horario de verano en México?

El cambio de horario en México se eliminó hace aproximadamente un año, pues la Secretaria de Salud aseguró que este tenía algunos efectos negativos en las y los mexicanos.

Por otro lado, se reportó que el ahorro de energía no alcanzó las expectativas, por lo que se tomó la decisión de eliminar el cambio de horario, lo que ocasionó un gran debate en todo México, ya que muchas personas no estuvieron de acuerdo.

De acuerdo con las autoridades, esta media aplica para todo México, a excepción de los 33 municipios de la franja fronteriza, así como los estados de Sonora y Quintana Roo.

