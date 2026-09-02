VIDEO: ¡Se quedó sin frenos! Camión refresquero vuelca en pendiente de El Salto; hay dos lesionados

Un camión refresquero volcó en El Salto, Jalisco, durante la tarde de este martes 1 de septiembre, luego de que la unidad aparentemente se quedara sin frenos mientras descendía por una calle del fraccionamiento Campobello; sus dos ocupantes resultaron con lesiones leves.

El accidente en El Salto ocurrió en el cruce de Condominio Liquidámbar y Jacarandas , donde el vehículo repartidor perdió el control durante el descenso y terminó volcado al llegar a la parte baja de la vialidad.

Video muestra el descenso del camión refresquero

La secuencia del accidente quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales; en las imágenes se observa al camión refresquero avanzar por una pendiente mientras aumenta su velocidad, antes de perder completamente el control.

La grabación permite observar los últimos momentos del recorrido de la unidad, hasta que ocurre la volcadura en la parte baja de la calle.

De acuerdo con los reportes preliminares, una falla en los frenos habría impedido que el conductor controlara el vehículo durante la bajada; esta situación provocó que la pesada unidad continuara su trayectoria hasta volcar.

Dos personas resultaron lesionadas tras la volcadura

Los dos ocupantes que viajaban en el camión refresquero resultaron lesionados, aunque los reportes disponibles señalan que sus heridas no fueron consideradas de gravedad.

Después del accidente, cuerpos de emergencia acudieron para atender a las personas involucradas y realizar las labores correspondientes en la zona; entre las corporaciones que participaron se encuentran Bomberos, personal de Movilidad y elementos de Cruz Verde.

El percance generó además daños a otros vehículos que permanecían en el lugar, entre ellos una motocicleta y un automóvil.

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🔴#ALMOMENTO | 🚨🚗 Bomberos, Movilidad y Cruz Verde atendieron un percance vial en calle Liquidámbar #14, en San José del Castillo, Jalisco.



No se reportaron lesionados de gravedad. Tras el impacto, un vehículo terminó contra la barda de una empresa, que esta mañana también… pic.twitter.com/Ql9MzA3CZU — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 1, 2026

El camión terminó contra el muro de una empresa

Luego de la volcadura, el camión refresquero terminó impactándose contra el muro de una empresa ubicada en la zona de El Salto, Jalisco.

El sitio ya había registrado otro incidente durante la mañana de este martes; de acuerdo con la información disponible, un tanque de la compañía presentó un problema relacionado con la presurización y un trabajador resultó lesionado.

Horas después, el accidente del camión refresquero volvió a movilizar a los servicios de emergencia hacia este punto de El Salto, Jalisco.

Hasta el momento, los reportes señalan que no hubo personas con lesiones de gravedad por la volcadura; las autoridades atendieron el sitio y quedaron a cargo de las labores posteriores al accidente.