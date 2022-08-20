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VIDEO: Camión embiste a una multitud en Turquía; hay 16 muertos

En Turquía se registraron accidentes que dejaron varios muertos. El primero, un autobús se choco con una ambulancia; el segundo un camión embistió a personas.

Doble accidente en Turquía
|Reuters

Escrito por: Azteca Noticias

Al menos 16 personas muertas y 29 heridas dejó un accidente en el Distrito Derik de Mardin en Turquía, cuando un camión que se quedó sin frenos se estrelló contra una multitud.

“Dieciséis personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, en el accidente provocado por la ruptura de frenos de un camión que atropelló a una multitud en Derik”, informó el ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca.

El accidente ocurrió cuando los servicios de emergencia asistían a la escena de otro accidente, los primeros en responder a la nueva emergencia fueron las ambulancias que estaban en el primer incidente.

En el video compartido en redes sociales, se aprecia el momento en que un camión verde se fue contra la multitud atropellando a varias personas que se encontraban en la orilla de una carretera. Algunos lograron echarse a correr para salvarse.

El video fue grabado por una personas que se encontraba en un balcón al momento que el camión embistió a las personas.

Primer accidente en Turquía

Según informes locales, los primeros en responder estaban atendiendo otro accidente cuando el camión perdió el control y se estrelló contra el lugar.

En otro accidente de Turquía, otras 16 personas, incluidos trabajadores de emergencia y periodistas, murieron cuando un autobús se estrelló contra el lugar de un accidente anterior, dijo el gobernador regional Davut Gul de la provincia suroriental de Gaziantep. Otras 20 personas resultaron heridas y recibieron tratamiento.

La agencia de noticias estatal Anadolu citó al gobernador regional Davut Gul diciendo que entre los muertos había tres bomberos, cuatro trabajadores de emergencias médicas y dos operadores de drones de una agencia de noticias turca.

El vicepresidente de Turquía , Fuat Oktay, dijo que los trabajadores de emergencia y los periodistas "perdieron la vida en el cumplimiento de su deber" mientras respondían al accidente inicial en la carretera cerca de la ciudad de Nizip.