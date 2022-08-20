VIDEO: Camión embiste a una multitud en Turquía; hay 16 muertos

Al menos 16 personas muertas y 29 heridas dejó un accidente en el Distrito Derik de Mardin en Turquía, cuando un camión que se quedó sin frenos se estrelló contra una multitud.

“Dieciséis personas perdieron la vida y 29 resultaron heridas, ocho de ellas de gravedad, en el accidente provocado por la ruptura de frenos de un camión que atropelló a una multitud en Derik”, informó el ministro de Salud de Turquía, Fahrettin Koca.

El accidente ocurrió cuando los servicios de emergencia asistían a la escena de otro accidente, los primeros en responder a la nueva emergencia fueron las ambulancias que estaban en el primer incidente.

🇹🇷 | ÚLTIMA HORA: Múltiples personas muertas después de un accidente con camión semirremolque en Mardin, Turquia. pic.twitter.com/yayYvYTW7q — Alerta Mundial (@AIertaMundiaI) August 20, 2022

En el video compartido en redes sociales, se aprecia el momento en que un camión verde se fue contra la multitud atropellando a varias personas que se encontraban en la orilla de una carretera. Algunos lograron echarse a correr para salvarse.

El video fue grabado por una personas que se encontraba en un balcón al momento que el camión embistió a las personas.

Primer accidente en Turquía

Según informes locales, los primeros en responder estaban atendiendo otro accidente cuando el camión perdió el control y se estrelló contra el lugar.

En otro accidente de Turquía, otras 16 personas, incluidos trabajadores de emergencia y periodistas, murieron cuando un autobús se estrelló contra el lugar de un accidente anterior, dijo el gobernador regional Davut Gul de la provincia suroriental de Gaziantep. Otras 20 personas resultaron heridas y recibieron tratamiento.

La agencia de noticias estatal Anadolu citó al gobernador regional Davut Gul diciendo que entre los muertos había tres bomberos, cuatro trabajadores de emergencias médicas y dos operadores de drones de una agencia de noticias turca.

#Turkey , during the rescue of some people due to a road accident in #Gaziantep , a bus lost control and hit the rescuers. There would be 15 dead and 22 injured. pic.twitter.com/8hAP5Xf159 — Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) August 20, 2022

El vicepresidente de Turquía , Fuat Oktay, dijo que los trabajadores de emergencia y los periodistas "perdieron la vida en el cumplimiento de su deber" mientras respondían al accidente inicial en la carretera cerca de la ciudad de Nizip.

