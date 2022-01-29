Camioneros de Canadá protestan contra vacunación obligatoria

Decenas de camioneros se manifestaron la noche del viernes en Ottawa, Canadá, contra el requisito de vacunación obligatoria para los conductores que deseen cruzar la frontera con Estados Unidos.

El llamado “Convoy de la Libertad” protesto en la capital de Canadá, frente al parlamento local, y lo que comenzó como una protesta contra el requisito de vacunación para los camioneros que cruzan la frontera, se convirtió en una manifestación contra la “extralimitación” del gobierno durante la pandemia.

Durante la manifestación, los camioneros desfilaron frente al parlamento, y algunos tocaron sus bocinas mientras ondeaban banderas canadienses, y letreros con la frase "Fuck Trudeau".

|Reuters

Hace dos semanas, los gobiernos de Canadá y Estados Unidos anunciaron que los camioneros que pretendan cruzar la frontera entre ambos países para transportar mercancía deberán contar con el esquema de vacunación completo.

La manifestación de los camioneros contó con el apoyo de diversos ciudadanos, quienes lanzaban consignas a favor de los conductores desde los puentes, mientras estos pasaban.

Continúan protestas en Francia por vacunación

En Francia continúan las protestas en contra del pase de vacunación, por lo que este sábado, de nuevo salieron a las calles alrededor de dos mil personas.

Los manifestantes se reunieron detrás de la figura de extrema derecha, Florian Philippot, quien convocó la manifestación y se ha opuesto abiertamente a las restricciones de salud en Francia. Otras protestas más pequeñas tuvieron lugar simultáneamente en la capital del país.

“El pase de la vacuna es segregación a simple vista y lo peor es que mucha gente apoya esta segregación”, dijo un manifestante.

Los manifestantes portaron pancartas que decían "Libertad" y ondearon banderas de varios países, en particular Canadá , donde está en marcha un movimiento de camioneros que se oponen a las medidas sanitarias.

El pase de vacunación regresó las protestas callejeras semanales contra las restricciones de la vida pública relacionadas con el Covid-19, pero la participación disminuyó constantemente en las últimas semanas.