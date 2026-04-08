¡Se fue al fondo! Camioneta cae en excavación de Santa Martha Acatitla por confusión de pedales

La madrugada de este miércoles, los vecinos de la colonia Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, despertaron con un estruendo inusual. Sobre la calle Rafael Reyes, una camioneta cayó al interior de una enorme excavación abierta, lo que provocó una rápida movilización de los cuerpos de emergencia de la Ciudad de México (CDMX).

Al lugar se trasladó el equipo de Azteca Noticias para indagar los hechos y se pudo conocer que, de acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió cuando el conductor del vehículo confundió los pedales: en lugar de frenar para esquivar la zona de obras, presionó el acelerador a fondo.

La unidad avanzó sin control hasta precipitarse en el foso y finalmente quedó atrapada en el fondo de la obra hidráulica.

¿Qué pasó en Santa Martha Acatitla? Vecinos se quejan por obras inconclusas

Habitantes de la zona señalaron que la excavación no es nueva; lleva cerca de un mes abierta debido a la reparación de una fuga de agua en un tubo de aproximadamente 50 pulgadas de diámetro. A pesar del tiempo transcurrido, los trabajos de las cuadrillas no han finalizado, lo que convirtió el lugar en una trampa para los automovilistas que circulan por la calle Rafael Reyes.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso y logró salir de la unidad por su propio pie. Personal de apoyo y una grúa tipo Brigadier realizaron maniobras durante varios minutos para extraer la camioneta del interior del hoyo. La zona permaneció acordonada mientras se restablecía la seguridad en el punto.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Una camioneta cayó en una excavación en Santa Martha Acatitla; el conductor habría confundido los pedales. No hubo lesionados, pero vecinos denuncian obra inconclusa.



En Ermita Iztapalapa, un choque con presunto conductor ebrio dejó dos heridos; una… pic.twitter.com/K4YVknqiSn — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Choque y volcadura en Ermita Iztapalapa: Conductor ebrio derriba poste

Mientras las grúas laboraban en Santa Martha, otro fuerte accidente se registró sobre la Calzada Ermita Iztapalapa. Un tráiler embistió a una camioneta cuyo conductor, presuntamente en estado de ebriedad, invadió el carril de circulación de la unidad pesada.

El impacto proyectó a ambos vehículos contra un poste de concreto, el cual colapsó sobre la vialidad. Paramédicos atendieron a los tripulantes de la camioneta; una mujer tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital debido a la gravedad de sus lesiones.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos trabajaron para retirar el poste y liberar la circulación, la cual se vio interrumpida por casi una hora.

Hallazgo en la alcaldía Cuauhtémoc: Localizan a hombre sin vida en La Viga

Finalmente, la jornada nocturna cerró con un hallazgo trágico en el centro de la capital. Un hombre fue localizado sin vida al exterior de una camioneta estacionada sobre la Calzada de La Viga, casi al cruce con el Eje 3 Sur Chabacano, en la colonia Paulino Navarro.

Vecinos notaron que el sujeto se encontraba en una posición inusual dentro del vehículo, por lo que solicitaron apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Tras confirmar que ya no contaba con signos vitales, peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro. Hasta el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, por lo que se espera el resultado de la necropsia de ley.

Esto fue lo que ocurrió durante esta noche y madrugada, mientras usted dormía.