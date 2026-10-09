Notas
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Ingresan a "El Tanque" del CJNG al Altiplano y continúa bloqueo en Reforma
Ingresan a “El Tanque” del CJNG al Altiplano, inspección sorpresa sacude el Reclusorio Oriente y bloqueo colapsa Reforma.
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Fuerte choque en Eje 6 Sur deja dos heridos en Iztapalapa y carambola múltiple en Periférico Oriente, mientras dormía
¿Qué ocurrió en la CDMX mientras dormía? Fuerte choque deja dos heridos en Eje 6 Sur y pasarse el alto provoca percance en Periférico Oriente.
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Automovilista queda grave al chocar en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Volantazo por cerrón acaba en grave choque en Iztapalapa e incendio moviliza a bomberos en Tlalpan.
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Hallan a mujer sin vida en Coyoacán y choque deja un muerto en Taxqueña, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Hallan a mujer sin vida bajo puente en Coyoacán y fuerte choque en Taxqueña deja un muerto y tres heridos.
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Automovilistas atacan a golpes a policías en Acoxpa y desatan persecución hasta Periférico, mientras dormía
¿Qué pasó en la CDMX mientras dormía? Automovilistas atacan a golpes a policías en Acoxpa y desatan persecución hasta Periférico.
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Aparatoso accidente en CDMX: Pipa impacta contra panadería en Ermita Iztapalapa | Mientras Dormía
Una pipa se estrelló contra el área de pollos rostizados de una panadería en la CDMX; el conductor de la unidad resultó con algunos golpes tras el incidente.