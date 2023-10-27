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Tremenda pelea en el Senado; Entre manotazos y palabrotas renunció la ‘marcelista’

Las cosas se pusieron a flor de piel en el Senado cuando Malú Micher decidió renunciar, no sin antes dedicarle unas palabritas a las presentes.

Por: Fuerza Informativa Azteca

Muchas horas después de la tragedia que azotó las costas de Guerrero, la coordinadora de la defensa de la 4T, Claudia Sheinbaum, quiso mostrar un poco de solidaridad y anunció que suspendió su gira, aunque quizá quedó pausada desde la ‘noche triste’ en el estadio Palacio de los Deportes cuando no llegó y tuvieron que reagendar la reunión con militantes de Morena.

Del otro lado de la ciudad las cosas pintan ‘bravas’ y en el Senado se armó el intercambio de palabras con Malú Micher de protagonista, quien terminó renunciando al partido y hasta manotazos le soltó a la secretaria de Morena. Quizá la actitud la adoptó de Samuel García, quien anda muy león por el gobernador interino de Nuevo León, incluso le mandó un recuerdito al PRI y al PAN.

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