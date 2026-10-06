Campo de exterminio ligado al CJNG en Nayarit: operaban con horno artesanal y localizaron fosa clandestina
En Xalisco, Nayarit, localizaron un presunto campo de exterminio con un horno artesanal, una fosa clandestina y prendas; investigan posible vínculo con el CJNG.
Un campo de exterminio fue localizado en la comunidad de La Curva, Nayarit, a unos 23 kilómetros de Tepic, luego de una llamada anónima que alertó a colectivos de búsqueda. En el sitio, las autoridades y familiares encontraron un horno artesanal, prendas de ropa y otros indicios que ya son analizados por la Fiscalía.
Encuentran restos y una fosa clandestina
Las primeras investigaciones apuntan a que el lugar habría sido utilizado para incinerar cuerpos y posteriormente arrojar restos a un riachuelo cercano, donde fueron localizados fragmentos óseos. Además, se identificó una fosa clandestina con cuerpos de reciente hallazgo, por lo que se realizarán estudios genéticos para determinar su identidad.
Colectivos participan en las labores de búsqueda
Integrantes de Familias Unidas por Nayarit se incorporaron a los trabajos periciales y recuperaron prendas que podrían ayudar a identificar a las víctimas. La Fiscalía investiga la posible relación del sitio con grupos del crimen organizado que mantienen una disputa por el territorio.
Colectivos de búsqueda y autoridades localizaron un centro de exterminio del #CJNG en un rancho del municipio de Xalisco, #Nayarit. El sitio operaba con un horno artesanal donde incineraban restos con diésel, gasolina y jabón para acelerar la destrucción, además de contar con una fosa clandestina y prendas de las víctimas. El hallazgo ocurre en medio de la disputa territorial entre el CJNG y La Mayiza por el control de la región. Marlene Sánchez con los #Hechos con @Javier_Alatorre ➡️https://t.co/YVgFAw0Dj6— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026