Canadá: podría aumentar el número de muertos tras las inundaciones

En Canadá, la provincia de Columbia Británica declaró un estado de emergencia el miércoles 17 de noviembre luego de que inundaciones masivas y deslizamientos de tierra debastaran partes de la provincia. Las autoridades creen que el número de víctimas por el fenómeno natural aumentará en los próximos días.

Las autoridades han confirmado una muerte después de que lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra que destruyeron carreteras y dejaron aislados a varios pueblos de las montañas en Columbia Británica.

"Esperamos confirmar aún más muertes en los próximos días", dijo el primer ministro provincial, John Horgan. "Implementaremos restricciones de viaje y aseguraremos que el transporte de bienes esenciales así como los servicios médicos y de emergencia puedan llegar a las comunidades que los necesitan".

Estragos por las inundaciones en Columbia Británica

Las inundaciones masivas y los deslizamientos de tierra también cortaron el acceso al puerto más grande de Canadá ubicado en Vancouver, interrumpiendo las cadenas de suministro globales que ya luchan por lidiar con los problemas causados por COVID-19.

Algunas de las ciudades se encuentran en zonas montañosas más remotas con acceso limitado y temperaturas bajo cero, lo que las hace más vulnerables.

Hay informes de residentes atrapados y de que la comida comienza a escasear en áreas remotas del país, mientras los voluntarios organizan entregas de comida en helicóptero.

El desastre podría ser uno de los más costosos de la historia de Canadá.

Los exportadores canadienses de productos básicos, desde cereales hasta fertilizantes y aceite, se apresuraron a desviar los envíos fuera de Vancouver, pero encontraron pocas alternativas fáciles.

Pipeline firms scramble to restore service after British Columbia floods, gas prices spike https://t.co/kchbn8rBgP pic.twitter.com/iNIjEbyshl — Reuters (@Reuters) November 18, 2021

¿Habrá más inundaciones en Canadá?

Después de que un fenómeno conocido como un río atmosférico arrojara la cantidad de lluvia equivalente a un mes en dos días, a los funcionarios les preocupa que otro aguacero pudiera abrumar una estación de bombeo cerca de Abbotsford, en Columbia Británica, una ciudad de 160,000 habitantes al este de Vancouver, que ya ha sido parcialmente evacuada.

El alcalde Henry Braun dijo que la estación estaba funcionando a plena capacidad. Los voluntarios construyeron una presa alrededor de la estación durante la noche, dijo.

"Eso nos dará algo más de tiempo, pero si tuviéramos otro evento meteorológico como el que acabamos de pasar, estamos en un profundo problema", dijo a los periodistas el miércoles.

Los agricultores de Abbotsford ignoraron una orden de evacuación el martes y trataron desesperadamente de salvar a sus animales de la crecida de las aguas, en algunos casos atando cuerdas alrededor del cuello de las vacas y tirándolas a un terreno más alto.

Environment Canada dijo que Abbotsford recibiría más lluvia a principios de la próxima semana.

El primer ministro de Canadá Justin Trudeau dijo que Ottawa ayudaría a la provincia a recuperarse de lo que llamó una "situación terriblemente mala".