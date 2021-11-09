Canadá: comienza nueva búsqueda de restos de niños indígenas

Canadá anunció el inicio de una nueva búsqueda de los restos de niños indígenas en el sitio de la antigua escuela residencial del Instituto Mohawk el martes 9 de noviembre.

"Estamos aquí para comenzar la búsqueda de más verdad que no solo se extenderá a una mayor educación y conciencia y, con suerte, traerá un cierre para las familias y comunidades que han extrañado a sus seres queridos durante tanto tiempo", dijo Rebecca Jamieson, presidenta de Sixth Nations Polytechnic, un instituto indígena dentro de la reserva Six Nations of the Grand River, en la provincia de Ontario".

"La fase uno de la búsqueda de los niños indígenas desaparecidos comienza hoy después de un trabajo muy avanzado realizado por los sobrevivientes, la Secretaría de Sobrevivientes y la Fuerza de Tarea Conjunta. Como ha dicho Sherlene Bomberry, una sobreviviente, 'Este es un trabajo pesado que debe hacerse'. Como sobrevivientes, nos reconforta saber que este trabajo se está haciendo de una buena manera con la participación de los miembros de la comunidad", finalizó.

La sobreviviente de abuso Sherlene Bomberry asistió a la escuela durante dos años y recordó la soledad y la tristeza de muchos de sus compañeros de estudios.

"Traerá un cierre para mucha de nuestra gente. Muchos de ellos se llevaron sus secretos y su dolor a la tumba", dijo Bomberry con tristeza.

Canada announced the start of a new search for the remains of indigenous children at the site of the former Mohawk Institute Residential School in Brantford, Ontario pic.twitter.com/vW5YCHkJTh — Reuters (@Reuters) November 9, 2021

Tumbas de niños indígenas por todo Canadá

Durante 165 años, los cuales terminaron en 1996, el sistema de escuelas residenciales de Canadá separó por la fuerza a los niños indígenas de sus familias, sometiéndolos al hambre y al abuso físico y sexual.

En 2021, se han encontrado cientos de sitios de entierros sin marcar por todo Canadá.

En mayo, los restos de 215 niños indígenas fueron encontrados en una escuela residencial de Columbia Británica.

En Junio, un grupo indígena confirmó el hallazgo de 751 tumbas en un sitio que alguna vez funcionó como internado para niños indígenas de Saskatchewan.

En octubre, el forense jefe de Ontario dijo que la provincia está investigando los restos de lo que se cree que es un niño de 14 años encontrado por accidente el año pasado cerca de la escuela residencial del Instituto Mohawk. Los investigadores están buscando detalles, incluida la identidad del individuo y la causa de la muerte.