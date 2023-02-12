Canadá derriba un OVNI que volaba en su territorio

Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, informó que este sábado se derribó un Objeto Volador No Identificado (OVNI) sobre su territorio, indicó que las fuerzas canadienses recuperarán y analizarán los restos del objeto.

De acuerdo con las autoridades canadienses, el incidente tuvo lugar en el territorio de Yukón, al norte del país.

Un caza estadounidense F-22 derribó un OVNI que volaba sobre Canadá. En dos días se han realizado dos derribo de objetos desconocidos; el primero ocurrió el viernes en Estados Unidos.

Justin Trudeau indicó que habló con Joe Biden sobre el incidente, el cual se dio un día después de que las fuerzas estadounidenses anunciaron el derribo de otro OVNI sobre Alaska.

Dichos objetos voladores encendieron la alerta en Norteamérica tras varios avistamientos en diferentes países del continente, aunque la primera vez indicaron que se trataba de un globo espía chino, lo que atrajo la atención mundial.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Estados Unidos derriba un objeto volador sobre Alaska

El viernes, la Casa Blanca anunció que el ejército estadounidense había derribado un OVNI que volaba sobre Alaska y que posteriormente se llevarían a cabo tareas de recuperación.

El Pentágono sólo ofreció unos pocos detalles, entre ellos que el objeto tenía el tamaño de un coche pequeño, volaba muy elevado, no podía maniobrar y parecía no estar tripulado.

"No tenemos más detalles en este momento sobre el objeto, incluyendo sus capacidades, propósito u origen", dijo el Mando Norte el sábado.

Además, el pasado 4 de febrero, un caza F-22 estadounidense derribó lo que el gobierno de Estados Unidos denominó un globo espía chino frente a la costa de Carolina del Sur, tras su viaje de una semana a través de Estados Unidos y partes de Canadá. El gobierno chino afirmó en ese momento que se trató de un globo meteorológico.

Algunos legisladores estadounidenses criticaron a Joe Biden por no haber derribado el globo espía chino antes. Sin embargo, la decisión tomo porque el ejército estadounidense había recomendado esperar hasta que el globo estuviera sobre el océano, por temor a causar lesiones por el desplome de los restos.

