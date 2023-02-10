Estados Unidos dijo que derribó un objeto que volaba en Alaska

La Casa Blanca indicó que el viernes un avión de combate de Estados Unidos (EU) derribó un objeto que volaba a gran altura sobre Alaska; de acuerdo con las autoridades el objeto era del tamaño de un automóvil pequeño.

“Por precaución y por recomendación del Pentágono, el presidente Biden ordenó a los militares que derribaran el objeto, y lo hicieron”.

El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a periodistas que se desconocían muchos detalles sobre el objeto, pero que Estados Unidos espera recuperarlo después de que cayó en aguas territoriales del país.

“El Departamento de Defensa estuvo rastreando un objeto de gran altitud sobre el espacio aéreo de Alaska en las últimas 24 horas”, dijo Kirby.

Asimismo indicó que no estaba claro de dónde provenía el objeto que volaba sobre territorio estadounidense, ni a quién le pertenecía.

🚨BREAKING: John Kirby just confirmed that a second spy balloon has been shot down over Alaska



pic.twitter.com/EOK2dtCuIk — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 10, 2023

El portavoz de la Casa Blanca detalló que el objeto desconocido cayó en el extremo noreste de Alaska, cerca de la frontera con Canadá. También indicó que el avión de combate que lo derribó, primero evaluó que no hubiera personas a bordo.

El funcionario afirmó que el conocimiento sobre el nuevo objeto y su rastreo llamaron la atención de Estados Unidos por primera vez el jueves por la noche.

Estados Unidos había derribado un globo espía chino

El derribo de un objeto desconocido se produjo después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que un supuesto globo espía chino sobrevolaba por su territorio, por lo que también fue derribado el pasado 4 de febrero.

Aunque China aseguró que se trataba de un globo meteorológico de investigación y su intención no era que volara hasta Estados Unidos.

El Pentágono también aseguró que otro globo espía chino había sido visto sobre América Latina, sin decir dónde exactamente.

El avistamiento del presunto globo espía chino provocó un nuevo conflicto entre China y Estados Unidos; incluso, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, canceló una visita que tenía programada en Beijing para los próximos días.

