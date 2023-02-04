Estados Unidos derriba el supuesto globo espía chino

El Ejército de Estados Unidos derribó este sábado el supuesto globo espía chino cuando volaba sobre el océano Atlántico.

De acuerdo con funcionarios estadounidenses, el presidente Joe Biden dio la orden apoyado por los militares de su país; no lo hicieron antes por temor a que los escombros representaran una amenaza para los ciudadanos.

El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que un globo espía chino estaba sobrevolando dentro de su territorio. Primero fue visto en Montana por algunas personas, quienes grabaron el momento y lo compartieron a través de sus redes sociales.

Ante esta situación, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dejó en claro que su país “se ocupará" del globo espía chino que voló principalmente en Washington, y en cuanto creyó pertinente lo derribó sobre el oceáno.

Estados Unidos acusó que el presunto globo espía chino había cometido una "clara violación" de la soberanía estadounidense.

Estados Unidos derribó el supuesto globo espía chino frente a las costas de #Carolina y se está llevando a cabo una operación para recuperar los escombros, de acuerdo a versiones. https://t.co/yy7AXYHYwv pic.twitter.com/QrjXPTrfZc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 4, 2023

Una declaración separada publicada en el sitio web del gobierno canadiense dijo que estaban monitoreando un "segundo incidente potencial", sin dar más detalles sobre ello, y agregó que estaba en contacto frecuente con Estados Unidos.

El Pentágono también aseguró que otro globo espía chino había sido visto sobre América Latina, sin decir dónde exactamente.

El avistamiento del presunto globo espía chino provocó un nuevo conflicto entre China y Estados Unidos; incluso, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, canceló una visita que tenía programada en Beijing para los próximos días.

China niega que se trate de un globo espía chino

En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo anteriormente que el vuelo de un "dirigible" chino sobre Estados Unidos fue un accidente de fuerza mayor, y acusó a los políticos y medios estadounidenses de aprovecharse de la situación para desacreditar a China.

El país asiático lamentó anteriormente que un "dirigible" utilizado para fines meteorológicos civiles y otros fines científicos se haya desviado hacia el espacio aéreo estadounidense.

