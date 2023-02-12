Trudeau: Canadá busca los restos del OVNI derribado sobre Yukón

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo el domingo que los investigadores están buscando los restos del misterioso objeto volador no identificado (OVNI) derribado la víspera por un caza estadounidense sobre el territorio de Yukón.

"Los equipos de recuperación están sobre el terreno, tratando de encontrar y analizar el objeto", dijo Trudeau a periodistas antes de partir a un acto de recaudación de fondos previamente programado en Yukón.

En la conferencia, Trudeau aseguró que el OVNI, muy probablemente un globo similar al que sobrevoló Estados Unidos, representaba una amenaza razonable para los aviones civiles razón por la cuál ordenó derribarlo.

Trudeau también confirmó que habló con el presidente estadounidense Joe Biden tras el incidente y que ambos acordaron hacer "lo necesario para proteger la soberanía de nuestro espacio aéreo compartido de América del Norte"

Por último, el primer ministro de Canadá dijo que palticará con líderes indígenas, incluidos los de las áreas potencialmente afectadas por el derribo.

Canada's PM Trudeau says teams looking to find, analyze object shot down over Yukon https://t.co/h9EvBkuyO2 pic.twitter.com/Rar3daM3a6 — Reuters (@Reuters) February 12, 2023

Globos en espacios aéreos

Los comentarios de Trudeau se conocieron después de que el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schumer, declaró a la cadena ABC que las autoridades estadounidenses creen que el objeto destruido sobre Canadá el sábado 11 de febrero-así como otro objeto volador derribado cerca de Deadhorse, Alaska, el viernes- eran ambos globos.

Ofreció pocos detalles más, limitándose a decir que los objetos eran mucho más pequeños que el primer globo que sobrevoló el espacio aéreo estadounidense y fue derribado sobre Carolina del Sur el sábado pasado.

Schumer dijo que las autoridades estadounidenses estaban "centradas como un láser" en averiguar qué eran los objetos y qué amenaza suponían, si es que suponían alguna.

"Pueden estar seguros de que si hay intereses o personas estadounidenses en peligro, tomarán las medidas adecuadas".

El legislador republicano Mike Turner, que forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, sugirió que el Gobierno del presidente Joe Biden podría estar compensando en exceso lo que describió como su anteriormente laxa vigilancia del espacio aéreo estadounidense.