¿Cuál es la canción oficial del Mundial 2022 y su significado en español?

El Mundial de Qatar está a escasos días de comenzar y junto al evento, una de las canciones que sonarán antes y después de cada partido, previo a un resumen y que la convertirán en esencia de esta atípica Copa del Mundo decembrina. Se trata de Hayya Hayya, la canción oficial del Mundial para esta edición y que es interpretada por la artista local Aisha.

Acompañada por los estadounidenses Trinidad Cardona y Davido, Hayya Hayya la presentaron en el sorteo de la fase de grupos del Mundial y de inmediato se asoció con la cultura árabe que estará presente en Qatar, pero también con una letra que evoca la unión entre las naciones.

El nombre de la canción también lleva un apellido en inglés y es Better Together, que en español significa Mejor Juntos y que representa la letra interpretada por los tres artistas, quienes transmiten a lo largo de los tres minutos y medio el mensaje de optimismo y superación en momentos complicados.

Aisha, de origen qatarí, protagoniza la canción oficial del Mundial de Qatar 2022|Youtube/FIFA

“Te lo prometo ahora todo, todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase”, se menciona en una de las primeras estrofas, para después complementar con “cada viaje es mejor cuando tienes el amor de tu lado”. en una muestra del mensaje de unión que quiere compartir la FIFA.

¿Qué quiere decir la canción del Mundial de Qatar 2022?

Fue la directora comercial del organismo, Kay Madati, quien expresó la intención de la canción y de los artistas seleccionados pues afirmó que “simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo” al utilizar voces de todo el continente americano, África y Medio Oriente.

Y es que por un lado, el joven de 23 años, Trinidad Cardona, es de ascendencia mexicana y afroamericana; mientras que Davido presume de nacionalidad nigeriana luego emigrar de Estados Unidos tras su nacimiento.

Junto a la qatarí Aisha, la FIFA integró un panel de artistas de distintas nacionalidades que reforzaron este mensaje, a pesar de las constantes polémicas por llevar a cabo una Copa del Mundo en un país con distintas restricciones en cuanto a equidad de género y condiciones laborales.

De esta forma quedó conformada la canción del Mundial de manera oficial, la cual adornará cada transmisión durante los treinta días de Copa del Mundo entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre de 2022.