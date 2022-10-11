Así es el Estadio Internacional Khalifa, sede en Qatar 2022

Desde su inauguración en el año de 1976, este impresionante estadio, el Estadio Internacional Khalifa, ha sido sede de numerosos torneos y recientemente ha sido remodelado y adaptado con tecnología de punta para poder albergar de manera óptima la Copa del Mundo de Qatar 2022 que se efectuará a finales de este año.

El "Khalifa" ha sido sede de varios históricos eventos como la Copa del Golfo, los Juegos Asiáticos y la Copa Asiática de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). Recientemente, en el año 2019, el Estadio Internacional Khalifa fue sede del Mundial de Atletismo y de varios partidos de la Copa Mundial de Clubes de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Ubicado en Doha, la capital de Qatar en la península del golfo Pérsico, el Estadio Internacional Khalifa tiene una capacidad para recibir a 50 mil aficionados mientras que "su corazón" consta de una superficie de césped natural. Este estadio es el recinto más tradicional de toda la nación árabe.

Se tiene programado que en el Estadio Internacional Khalifa, se jugarán ocho partidos, entre estos se encuentran seis partidos de la fase de grupos, más uno de los octavos de final, además del partido por el tercer lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Su complejo cuenta con un centro comercial, un hotel, un parque, además de su recién inaugurado museo deportivo. Se trata de un inmueble al aire libre es decir que no cuenta con un techo retráctil como lo tienen otros estadios que también albergarán partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Khalifa International Stadium - Qatar 2022 pic.twitter.com/X9kr9DCTBN — سفارة دولة قطر أثينا (@QatarEmb_Athens) October 11, 2022

Estadio Internacional Khalifa, sede con mayor historia futbolística de Qatar

Como el clima en Qatar es desértico, el Estadio Internacional Khalifa cuenta con un sistema de refrigeración que ayudará a combatir las altas temperaturas que se registran en el Medio Oriente y que servirá para ayudar tanto a jugadores como aficionados. Cabe señalar que durante los meses de noviembre y diciembre las temperaturas en la nación del Golfo Pérsico, oscilan entre 20 y 30 grados Celsius.

Se espera que más de un millón de fanáticos lleguen a Qatar para disfrutar de la edición de la Copa del Mundo de Qatar 2022, muchos de los cuales llegarán vía aérea o conduciendo desde los "estados/países" vecinos del Golfo como Emiratos Árabes Unidos.

Cabe señalar que al término de la fiesta más grande del fútbol, el Estadio Internacional Khalifa no será desmantelado o destruido, pues seguirá como el estadio más importante de todo Qatar.