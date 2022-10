Mundial de Qatar: Supercomputadora pronostica al ganador y quinto partido de México

Las ligas alrededor del mundo ya se encuentran a punto de entrar en la pausa invernal, por lo que el Mundial de Qatar 2022 se siente cada vez más cerca y con ello todas las especulaciones y pronósticos respecto a lo que sucederá sobre territorio árabe entre noviembre y diciembre de este año.

Entre las miles de proyecciones que han circulado a lo largo de los últimos meses, con investigaciones desde distintos organismos, ejercicios aritméticos y recuento histórico, uno de los que más llamó la atención fue el elaborado por la BCA Research, proveedor independiente de datos para inversiones monetarias, pero que desde 2018 decidió emplear una parte de sus supercomputadoras y recurso humano a la Copa del Mundo .

De acuerdo con la investigación que llevó el nombre de The Most Important Of All unimportant Forecast 2nd Edition 2022, FIFA World Cup, que traducido al español sería la segunda edición de “El más importante de los pronósticos menos importantes”, el campeón del mundo en Qatar 2022 será Argentina.

El proceso matemático que elaboró esta supercomputadora tomó miles de variables en el camino, acompañado de “las mentes más brillantes” de su organización y fue pronosticando el desarrollo de cada uno de los ocho grupos del Mundial, con base en el acervo histórico, estadístico, edad de jugadores e incluso involucrando los valores de los futbolistas respecto a un videojuego.

BCA Research acertó a 12 de las 16 selecciones que avanzaron en Rusia 2018 y pronosticó que Francia llegaría a la final, además de tener un 60% de acierto en todos los partidos de la Fase de Grupos. Solo el mal desempeño de Alemania y España frustró una gran parte de las estimaciones.

Para el Mundial de Qatar 2022 , el modelo matemático, histórico y virtual arrojó un porcentaje de los equipos que avanzarán a los octavos de final, donde la Selección Mexicana quedó como segunda selección favorita del Grupo C, junto a Argentina, pero con el sorpresivo pronóstico de su llegada al famoso quinto partido.

¿Qué selecciones avanzarán de fase de grupos en el Mundial de Qatar?

Grupo A: Países Bajos (87%), Senegal (70%), Ecuador (30%), Qatar (14%)

(87%), (70%), Ecuador (30%), Qatar (14%) Grupo B: Inglaterra (95%), Estados Unidos (75%), Gales (23%), Irán (7%)

(95%), (75%), Gales (23%), Irán (7%) Grupo C: Argentina (80), México (67%), Polonia (31%), Arabia Saudita (22%)

(80), (67%), Polonia (31%), Arabia Saudita (22%) Grupo D: Dinamarca (90%), Francia (63%), Túnez (25%), Australia (22%)

(90%), (63%), Túnez (25%), Australia (22%) Grupo E: España (87%), Alemania (83%), Japón (19%), Costa Rica (11%)

(87%), (83%), Japón (19%), Costa Rica (11%) Grupo F: Bélgica (72%), Croacia (50%), Marruecos (45%), Canadá (33%)

(72%), (50%), Marruecos (45%), Canadá (33%) Grupo G: Brasil (87%). Suiza (68%), Serbia (38%), Camerún (7%)

(87%). (68%), Serbia (38%), Camerún (7%) Grupo H: Portugal (94%), Uruguay (70%), Ghana (28%), Corea del Sur (8%)

BCA Research La investigación de BCA Research sobre el pronóstico de la fase final del Mundial de Catar 2022

Bajo esta proyección, Argentina y México avanzarían de fase de grupos, por lo que los seleccionados de Gerardo Martino se medirían contra Dinamarca en los octavos de final, donde los cálculos señalan una probabilidad de avanzar del 63%.

Este pronóstico, que coloca a los daneses ganando el Grupo D por encima de Francia, da como probable la llegada del Tricolor al quinto partido, donde finalmente caería vs Inglaterra con un porcentaje del 82%.

Por otro lado, la final pronosticada fue un sorprendente Argentina vs Portugal, con una muy ligera preferencia a que la Albiceleste levante la Copa del Mundo capitaneada por Messi y dejando en el camino a Brasil.