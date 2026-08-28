Candidaturas independientes en Michoacán quedan bajo nuevas reglas; el Movimiento del Sombrero enfrenta límites

Las nuevas reglas para las candidaturas independientes en Michoacán mantienen límites para impedir que distintos aspirantes se coordinen como si fueran un partido político; la decisión de la Suprema Corte adquiere especial relevancia para el Movimiento del Sombrero, relacionado con el fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y para el escenario político de su viuda, Grecia Quiroz.

La SCJN invalidó, sin embargo, la prohibición que impedía a candidatos independientes identificarse mediante símbolos o emblemas comunes; esto significa que el uso compartido de elementos visuales no puede considerarse por sí mismo suficiente para sancionar a quienes participen bajo esta figura.

El movimiento que quedó en medio de la disputa electoral

Las modificaciones al Código Electoral de Michoacán fueron aprobadas por el Congreso estatal en mayo de 2026 y buscaban establecer límites a la forma en que las candidaturas independientes pueden relacionarse durante un proceso electoral.

El debate tomó una dimensión política por el contexto del Movimiento del Sombrero, cuya identidad está vinculada precisamente con este elemento y que cobró fuerza alrededor de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado en noviembre de 2025.

Después de su muerte, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y comenzó a aparecer dentro de las conversaciones políticas rumbo al próximo proceso estatal; sin embargo, todavía no es candidata y la resolución de la Corte tampoco determina que vaya a serlo.

Por ello, el alcance del fallo debe entenderse desde las reglas que podrían enfrentar quienes eventualmente busquen competir por la vía independiente.

La Corte puso un límite, pero no eliminó las restricciones

Los ministros mantuvieron las disposiciones que impiden que candidaturas independientes actúen conjuntamente de una manera equiparable a un partido político, una coalición o una candidatura común.

La diferencia está en la identificación pública. La Corte invalidó la prohibición de utilizar emblemas o símbolos compartidos, al considerar problemático que una posible sanción dependa de conceptos subjetivos como la percepción o semejanza.

Esto abre margen para que quienes compartan una corriente política puedan identificarse públicamente mediante elementos comunes, aunque no significa que puedan operar electoralmente como una sola organización.