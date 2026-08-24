¡El sombrero llega a la Suprema Corte! Grecia Quiroz protesta contra reforma electoral de Michoacán

Una batalla legal sin precedentes se libra en los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, se presentó este lunes ante el máximo tribunal del país para defender algo que va más allá de un símbolo: el derecho de los ciudadanos a participar en la política sin que necesarimante esten solo partidos tradicionales.

Todo comenzó con una serie de reformas al Código Electoral de Michoacán que, tienen un objetivo claro: limitar y obstaculizar las candidaturas independientes.