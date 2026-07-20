¿Calor extremo y menos lluvias? Canícula 2026 ya empezó en estas regiones de México

La canícula 2026 ya comenzó a manifestarse en algunas regiones de México, y aunque muchas personas lo asocian como la temporada más calurosa del año, en realidad su principal característica es la disminución de lluvias.

Debido a esta disminución en plena temporada de fuertes lluvias, esto favorece días más soleados, menor nubosidad y una mayor sensación de calor, especialmente en estados del norte.

¿En dónde ya empezó la Canícula 2026?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), los registros de precipitación correspondientes a julio muestran que estas zonas ya presentan un patrón estacional asociado a la canícula:



Noreste.

Oriente del país.

Costas del Pacífico Sur mexicano, que comprenden principalmente áreas costeras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Este comportamiento ocurre mientras México atraviesa la temporada de lluvias, la cual normalmente se extiende de mayo a octubre y concentra hasta el 80% de la precipitación anual en gran parte del país.

La Canícula 2026 comenzó oficialmente y se extenderá por aproximadamente 40 días. Se caracteriza por una disminución temporal de las lluvias y un aumento significativo de las temperaturas, toma en cuenta las recomendaciones.#SGIRYPCGro #LaPrevenciónEsTareaDeTodasYTodos pic.twitter.com/N5q1Fx084p — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) July 19, 2026

¿Qué es la canícula y por qué ocurre en México?

La canícula, también conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival, es un fenómeno climático que se presenta cada año en algunas zonas del país; consiste en una disminución temporal de las lluvias durante los meses de julio y agosto.

Esto hace que aumente la radiación solar que llega a la superficie, provocando una sensación térmica más elevada. Por ello, el SMN aclaró que esto no significa que durante 40 días haga un calor extremo.

La intensidad, duración e incluso el momento en que inicia la canícula cambian cada año, por lo que resulta complicado predecir con precisión cuándo comenzará o cuándo finalizará.

¿La canícula afecta a todo México?

El SMN aseguró que la canícula no ocurre en todo el territorio nacional ni tiene la misma intensidad en todas las regiones.

Su comportamiento cambia cada año y depende de diversos factores atmosféricos y oceánicos. Incluso puede adelantarse desde junio o prolongarse hasta septiembre.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) señala que este evento climatológico no se presenta en:



Ciudad de México (CDMX)

Zacatecas

Aguascalientes

Coahuila

Querétaro.

También suele impactar menos al noroeste del país, mientras que pega más en la vertiente del Golfo y la Península de Yucatán.