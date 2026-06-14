Canícula 2026: Estados que podrían verse afectados con sequías extremas por “El Niño”

Con la formación del fenómeno “El Niño” en las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) Informó que se han establecido las condiciones para que se fortalezca a finales de 2026, pero mientras tanto ¿cómo afectará a la Canícula 2026 en México?

40 días de calor: ¿Cuándo empieza la Canícula 2026 en México?

Contrario a lo que se cree, la Canícula no es la época más calurosa del año en México. Este fenómeno se caracteriza por la disminución de lluvias o ausencia de lluvias (sequía intraestival).

Al no haber lluvia, el cielo se despeja y esto hace que sea más fácil que el calor quede atrapado en la superficie y que la radiación solar golpee directamente.

Este periodo se caracteriza por temperaturas superiores a 35 grados Celsius, disminución de lluvias, calentamiento del aire y cielos despejados.

Si bien no se conoce la fecha exacta en la que da inicio la Canícula en México, se sabe que comienza unas semanas después del solsticio de verano, el cual ocurre el día 21 de junio.

Estados afectados por “El Niño” y la Canícula en México

Al calentarse el agua de la zona de trópicos, el sistema reflejó el inicio de condiciones correspondientes a la fase cálida del ENOS (El Niño), quien también ha recibido el nombre de “El Niño Godzilla”, por su peculiar fuerza que podría romper récord.

Esto indica que, con “El Niño” activo, se prevé que la canícula sea más intensa y esté acompañada de una disminución de lluvias, especialmente en las regiones del oriente, el Bajío, el centro y el sur del país.

En México, los estados que sufren mayor afectación por la canícula son:



Campeche

Colima

Chiapas

Oaxaca

Guerrero

Michoacán

Nuevo León

Quintana Roo

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Meses en que se podría formar “El Niño Godzilla”

De acuerdo con los modelos meteorológicos, se espera un incremento de lluvias entre septiembre y octubre en las regiones de la costa del Pacifico.

Esto indica que podría registrarse una alta actividad ciclónica en esta región, mientras que en el Atlántico se prevé una disminución de tormentas tropicales o huracanes.

Pero el llamado “Niño Godzilla” podría formarse conforme se aproxime la temporada invernal 2026-27 en el hemisferio norte, prolongandose hasta la primavera 2027.