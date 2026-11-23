¡Atención, capitalinos! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 23 de noviembre 2026.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este lunes
Estas son las marchas que afectarán la CDMX este lunes
Toma precauciones. El Centro de Comando, Control. Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital del país, compartió las calles afectadas y cerradas en CDMX para este lunes 23 de noviembre 2026.
Alcaldía Cuauhtémoc
- 08:00 H: Concentración en Dr. Lavista 114, Col. Doctores.
- 09:00 H: Concentración en Av. Paseo de la Reforma y Florencia, Col. Juárez.
- 12:00 H: Concentración en Dr. Velasco 175, Col. Doctores.
- 13:00 H: Concentración en Av. Álvaro Obregón 269, Col. Roma Nte.
- 17:00 H: Concentración en República de Cuba 58, Col. Centro.
Alcaldía Tlalpan
- 08:00 H: Concentración en Anillo Periférico y Canal de Miramontes, Col. Coapa Culhuacán CTM VI.
Alcaldía Iztacalco
- 08:30 H: Concentración en Calle Canela 660, Col. Granjas México.
- 08:50 H: Concentración en Calle 4 y Calz. Ignacio Zaragoza, Col. Agrícola Pantitlán.
Alcaldía Iztapalapa
- 09:30 H: Concentración en Av. Reforma 50, Col. Lomas de San Lorenzo.
Alcaldía Tlalpan
- 12:00 H: Concentración en Carr. Picacho-Ajusco 24, Col. Equipamiento Periférico Picacho Ajusco.
Alcaldía Álvaro Obregón
- 12:00 H: Concentración-Marcha en Av. Lomas de Plateros s/n, Col. Merced Gómez. Rumbo: Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria, Alc. Coyoacán.
Ver publicación en X
¿A qué carros aplica el Hoy No Circula este lunes?
¡Evita las multas! El Hoy No Circula aplica a partir de las 5:00 hasta las 22:00 horas de este lunes; te compartimos los autos a los que aplica.
- Engomado AMARILLLO
- Placas terminadas en 5 y 6
- Holograma 1 ó 2
Ver publicación en X