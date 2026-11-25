¡Toma precauciones! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.
Te compartimos las vialidades afectadas para este 25 de noviembre 2026.
¿A qué hora inicia la Marcha 25N en CDMX este miércoles?
Se espera que la Marcha del 25N comience alrededor de las 15:30 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Lucha rumbo al Zócalo CDMX,.
¿Qué calles están cerradas en CDMX? Vialidades afectadas por marchas y bloqueos este miércoles
El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la capital del país, compartió las calles afectadas y cerradas en CDMX para este miércoles 25 de noviembre.
Alcaldía Cuajimalpa
- 07:00 H: Concentración en Av. Tamaulipas 1300, Col. Lomas de Santa Fe.
Alcaldía Cuauhtémoc
- 09:00 H: Concentración en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), Col. Tabacalera.
- 10:00 H: Concentración en Av. Juárez (Palacio de Bellas Artes), Col. Centro Histórico.
- 10:00 H: Concentración-Marcha en Av. Cuauhtémoc 104, Col. Roma Norte. Rumbo: Av. Álvaro Obregón 123, Col. Roma Norte.
- 11:00 H: Concentración en Plaza de la Constitución (Palacio Nacional), Col. Centro Histórico.
- 11:00 H: Concentración-Marcha en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez. Rumbo: Plaza de la Constitución (Zócalo), Col. Centro Histórico.
- 12:00 H: Concentración en Av. Insurgentes y Av. Chapultepec, Col. Juárez.
- 14:30 H: Concentración-Marcha en Plaza de la República (Monumento a la Revolución), Col. Tabacalera. Rumbo: 1) Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez y 2) Av. Juárez 50, Col. Centro.
- 15:30 H: Concentración-Marcha en Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos, Col. Juárez. Rumbo: Plaza de la Constitución (Zócalo), Col. Centro Histórico.
- 15:30 H: Concentración en Abraham González 48, Col. Juárez.
Alcaldía Coyoacán
- 10:00 H: Concentración en Av. Carlota Armero 5000, Col. CTM Culhuacán.
- 11:00 H: Concentración en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria.
- 12:00 H: Concentración en Circuito Escolar e Investigación Científica, Ciudad Universitaria.
Alcaldía Xochimilco
- 11:00 H: Concentración en Av. de la Noria y Prolongación Ignacio Aldama, Col. Potrero de San Bernardino.
Diversas Alcaldías
- 11:00 H: Concentración en 1) Caseta Autopista México Querétaro, 2) Caseta Autopista México Pachuca, 3) Caseta Autopista México Cuernavaca y 4) Caseta Autopista México Puebla.
Alcaldía Venustiano Carranza
- 12:00 H: Concentración en Congreso de la Unión 66, Col. El Parque.
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Blindan el Zócalo CDMX Marcha del 25N
En las primeras horas de este 25 de noviembre, vallas metálicas ya protegen la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional, previo a la movilización por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Llama la atención el blindaje de edificios en una jornada en la que miles de mujeres saldrán a exigir seguridad y una vida libre de violencia.
¿A qué hora inicia la Marcha 25N en CDMX?
Se espera que la Marcha del 25N comience alrededor de las 15:30 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Lucha rumbo al Zócalo CDMX,.
Implementa modo reversible en Circuito Interior; zonas afectadas
Se implementa el modo reversible en Circuito Interior, desde La Raza a Leibnitz a partir de las 6:30 a las 9:00 horas; se recomienda tomar precauciones.
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¿A qué carros aplica el Hoy No Circula este miércoles?
¡Evita las multas! El Hoy No Circula aplica a partir de las 5:00 hasta las 22:00 horas de este miércoles; te compartimos los autos a los que aplica.
- Engomado ROJO
- Placas terminadas en 3 y 4
- Holograma 1 ó 2
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