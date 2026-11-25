¡Toma precauciones! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas.

Te compartimos las vialidades afectadas para este 25 de noviembre 2026.

¿A qué hora inicia la Marcha 25N en CDMX este miércoles?

Se espera que la Marcha del 25N comience alrededor de las 15:30 horas desde la Glorieta de las Mujeres que Lucha rumbo al Zócalo CDMX,.