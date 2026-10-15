Formar al talento desde adentro: la estrategia de Grupo Elektra para frenar la rotación laboral

Un total de 2,710 colaboradores de los sectores comercial, financiero y de puntos de venta de Grupo Elektra concluyeron el programa de formación directiva "Certificación LÍDER 21: Herramientas Conversacionales", desarrollado en alianza con la división UVM for Business de la Universidad del Valle de México.

La iniciativa tuvo como objetivo fortalecer las competencias en toma de decisiones, liderazgo y efectividad en la comunicación interna. El grupo de egresados quedó integrado por 995 gerentes líderes de punto de venta, 803 líderes financieros, 550 líderes comerciales y 362 gerentes de canales de terceros, quienes otorgaron una calificación promedio de satisfacción de 4.97 en una escala de 5 puntos al proceso formativo.

Modelo de capacitación y aplicación en campo

El plan de estudios combinó sesiones presenciales en el Auditorio de UVM Campus San Rafael con herramientas virtuales y dinámicas de simulación asistidas por inteligencia artificial. A través de la metodología denominada "Entrenamiento en Acción", los participantes abordaron cinco ejes funcionales de gestión: impulso, conexión, revisión, retroalimentación y potenciación de equipos.

Durante la entrega de reconocimientos, los directivos de ambas instituciones destacaron el impacto que la preparación técnica y operacional del personal genera en el desempeño de las redes de atención y en el clima laboral de la empresa.

Formación continua e indicadores laborales

Al respecto, la dirección general de Canales de Grupo Elektra señaló que la inversión sostenida en programas de capacitación técnica y desarrollo profesional contribuye a afianzar la permanencia del talento humano, lo que sitúa a la compañía con una de las tasas de rotación de personal más bajas dentro del sector comercial.

Por su parte, la dirección de Educación Continua de UVM y Laureate México resaltó la continuidad de los programas de actualización profesional en el ámbito corporativo, orientados a adaptar las estructuras de trabajo a las exigencias operativas y del mercado actual.

