Desalojan Capitolio de EU por precaución; policía cancela amenaza

El Capitolio de Estados Unidos (EU) fue desalojado esta tarde debido a una presunta amenaza aérea luego de que se viera un avión cerca del recinto que podía “representar una amenaza probable” para la sede del Congreso en Washington. Posteriormente la policía confirmó que no existía riesgo.

“El Capitolio fue evacuado por precaución esta noche. No hay amenaza en el Capitolio”, informó la policía mediante un mensaje compartido en su cuenta de Twitter.

The Capitol was evacuated out of an abundance of caution this evening.



There is no threat at the Capitol.



More details to come. pic.twitter.com/7qqxqQyzlD — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 20, 2022

La alerta de evacuación del Capitolio se produjo alrededor de las 5:30 de la tarde (tiempo de México) cuando la seguridad del lugar se percató de una aeronave que sobrevolaba cerca, por lo que dieron aviso a las personas para salir por una probable amenaza en la sede del Congreso de EU.

En cuestión de minutos, se evacuaron todos los edificios dentro del Capitolio para mayor seguridad de las personas que se encontraban ahí.

Policía confirma que no hay amenaza en el Capitolio

No obstante, minutos después, la policía del Capitolio confirmó que no existía ningún tipo de amenaza para la sede del Congreso de EU, y que más bien se trató de un avión militar del que saltaron personas en paracaídas para una demostración.

Medios internaciones compartieron que la aeronave despegó de la Base Conjuntas Andrews en Maryland, pero el avión no reportó su despegue, por lo que en el Capitolio desconocían su procedencia, lo que generó la alarma.

Posteriormente, los ocupantes del avión que sobrevoló el Capitolio descendieron sobre el estadio de béisbol de los Nacionales, que se encuentra ubicado cerca del recinto de EU.

After seeing news here of an aircraft triggering an evacuation order at the Capitol (police now say there is NO threat), I saw this small plane flying low & slow about 14 blocks east of the Capitol.



Reports circling that it was parachuters for the Nats game... pic.twitter.com/czoh4c2exs — Emma Loop (@LoopEmma) April 20, 2022

En redes sociales compartieron algunos videos donde se puede ver un avión sobrevolar por el Capitolio, mientras las personas evacuaban el edificio.

“Después de ver noticias aquí de un avión que provocó una orden de evacuación en el Capitolio, vi este pequeño avión volando bajo y lento a unas 14 cuadras al este del Capitolio. Los informes circulan de que eran paracaidistas para el partido de los Nacionales”, compartió una periodista estadounidense.

